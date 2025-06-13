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Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır'
Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır'
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in İran saldırılarına tepki gösterdi ve 'Vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir' dedi. Bahçeli "İran’a yapılan... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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MHP lideri Bahçeli'nin yazılı olarak yayımladığı İsrail mesajı şöyle:
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Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır'

16:19 13.06.2025 (güncellendi: 16:24 13.06.2025)
© Raşit AydoğanBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Raşit Aydoğan
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in İran saldırılarına tepki gösterdi ve 'Vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir' dedi. Bahçeli "İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır." diye de ekledi.
MHP lideri Bahçeli'nin yazılı olarak yayımladığı İsrail mesajı şöyle:

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının tehlike sınırlarını aşarak iyice sertleştiği, bunun da ötesinde insanlığın merhamet ve medeniyet değerler birikimini vahim düzeyde tehdit ettiği görülmektedir. Maalesef barış, huzur ve diyalog beklentileri sürekli boşa düşürülmektedir. Bu süreçte felaket senaryolarına her gün bir yenisi eklenmektedir. Uluslararası hukuk devre dışı, uluslararası kuruluşlar ahlaken ve fiilen tasfiye halindedir. Masum ve mazlum toplumlar katliam markajında, hatta soykırım mahzenindedir. Özellikle ülkemizin etrafı ateşle çevrilmektedir. Husumet ve huşunet markası, dehşet ve şiddet mahsulü olan İsrail’in açtığı derin yaralar, yaptığı büyük yıkımlar, neden olduğu devasa facialar sadece Türkiye ve bölgemiz açısından değil esasen dünyanın tamamı için ağır bir sancıdır. Sözde İran’ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen “Yükselen Aslan” isimli kombine terör saldırısı İsrail’in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir. İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır. Türkiye Yüzyılına mühür vuracak kutlu hedeflere, terörsüz geleceğe karşı dolaylı tepkidir

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