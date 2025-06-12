https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/istanbulda-kene-kbusu-2025in-ilk-yarisinda-7-binden-fazla-vaka-1096969851.html
İstanbul’da kene kâbusu: 2025’in ilk yarısında 7 binden fazla vaka
İstanbul’da kene kâbusu: 2025’in ilk yarısında 7 binden fazla vaka
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 2025 yılında toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası kayıtlara geçti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vakaların büyük kısmının... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:14+0300
2025-06-12T11:14+0300
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kene vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "2025'te İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı. Bu vakaların **6 bin 165'i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir." dedi.Taşıyıcı keneler KKKA riski taşıyorGüner, yaptığı açıklamada, "Kene ısırıklarının çoğu zaman zararsız olduğunu" ancak bazı türlerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıkları taşıyabileceğini ifade etti. Bu nedenle erken farkındalık ve doğru müdahale yöntemleri büyük önem taşıyor.Doğada zaman geçirenler dikkatli olmalıTarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere, doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde vakit geçiren herkese seslenen Güner, "Kene teması konusunda bilinçli olunmalı. Erken farkındalık ve basit önlemlerle ciddi sağlık risklerinin önüne geçilebilir." değerlendirmesinde bulundu.Giyim önlemleri hayati önem taşıyorGüner, kırsal alanlara gidildiğinde uzun kollu ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. “Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, açık renkli kıyafetlerle keneler daha kolay fark edilebilir” dedi.Kene nasıl çıkarılmalı? Kimyasallardan uzak durunGüner, “Vücuda tutunan kene fark edildiğinde kesinlikle kolonya, sigara, deterjan veya başka kimyasal madde uygulanmamalı. Bu maddeler kenenin salgılamasını artırarak hastalık bulaşma riskini yükseltebilir” uyarısında bulundu.Kene ısırmasında i̇lk adım"Kene ısırmasında vatandaşlar en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" diyen Güner, kenelerin en kısa sürede ve uygun malzemeyle çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca hayvanların kanı, doku ve vücut sıvılarıyla çıplak elle temastan kaçınılması gerektiğini belirtti.Güner, “Kene ile teması olan kişilerde 10 gün içinde halsizlik, ateş, kas ve baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülürse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Hasta bireylerle temasta eldiven, önlük, maske gibi koruyucu ekipman kullanılmalı” dedi.“İstanbul’daki sağlık tesisleri, kene vakalarına karşı hazırlıklı. Gerekli müdahaleler etkin şekilde yürütülüyor” diyen Güner, en kritik faktörün toplumun bilinçli ve tedbirli davranması olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/600-bin-kamu-iscisi-icin-kritik-tarih-belli-oldu-1096967633.html
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i̇stanbul, kene
İstanbul’da kene kâbusu: 2025’in ilk yarısında 7 binden fazla vaka
İstanbul’da 2025 yılında toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası kayıtlara geçti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vakaların büyük kısmının nisan-haziran döneminde görüldüğünü belirtirken, "İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir" açıklamasında bulundu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kene vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "2025'te İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı. Bu vakaların **6 bin 165'i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir." dedi.
Taşıyıcı keneler KKKA riski taşıyor
Güner, yaptığı açıklamada, "Kene ısırıklarının çoğu zaman zararsız olduğunu" ancak bazı türlerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıkları taşıyabileceğini ifade etti. Bu nedenle erken farkındalık ve doğru müdahale yöntemleri büyük önem taşıyor.
Doğada zaman geçirenler dikkatli olmalı
Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere, doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde vakit geçiren herkese seslenen Güner, "Kene teması konusunda bilinçli olunmalı. Erken farkındalık ve basit önlemlerle ciddi sağlık risklerinin önüne geçilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Giyim önlemleri hayati önem taşıyor
Güner, kırsal alanlara gidildiğinde uzun kollu ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. “Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, açık renkli kıyafetlerle keneler daha kolay fark edilebilir” dedi.
Kene nasıl çıkarılmalı? Kimyasallardan uzak durun
Güner, “Vücuda tutunan kene fark edildiğinde kesinlikle kolonya, sigara, deterjan veya başka kimyasal madde uygulanmamalı. Bu maddeler kenenin salgılamasını artırarak hastalık bulaşma riskini yükseltebilir” uyarısında bulundu.
Kene ısırmasında i̇lk adım
"Kene ısırmasında vatandaşlar en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" diyen Güner, kenelerin en kısa sürede ve uygun malzemeyle çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca hayvanların kanı, doku ve vücut sıvılarıyla çıplak elle temastan kaçınılması gerektiğini belirtti.
Güner, “Kene ile teması olan kişilerde 10 gün içinde halsizlik, ateş, kas ve baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülürse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Hasta bireylerle temasta eldiven, önlük, maske gibi koruyucu ekipman kullanılmalı” dedi.
“İstanbul’daki sağlık tesisleri, kene vakalarına karşı hazırlıklı. Gerekli müdahaleler etkin şekilde yürütülüyor” diyen Güner, en kritik faktörün toplumun bilinçli ve tedbirli davranması olduğunu vurguladı.