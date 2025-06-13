https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ak-parti-manisa-buyuksehir-belediye-baskani-secimiyle-ilgili-kararini-acikladi-1097006595.html

AK Parti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçimiyle ilgili kararını açıkladı

AK Parti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçimiyle ilgili kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

AK Parti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle yapılacak başkanlık seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıkladı 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T13:23+0300

2025-06-13T13:23+0300

2025-06-13T13:23+0300

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başkanlık

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AK Parti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani ölümü sonrasında, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeniden başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" dedi. Ortak karar verildiZeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, şunları kaydetti:"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/ferdi-zeyrekin-olumune-iliskin-bilirkisi-raporu-aciklandi-adalet-bakani-tunc-olaya-iliskin-6-kusuru-1096936185.html

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ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), manisa, ferdi zeyrek , başkanlık