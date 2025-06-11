Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu açıklandı: Adalet Bakanı Tunç olaya ilişkin 6 kusuru açıkladı
10:53 11.06.2025 (güncellendi: 11:18 11.06.2025)
© Ahmet BayramFerdi Zeyrek
© Ahmet Bayram
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Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilirkişi raporlarını açıkladı ve ihmalleri sıraladı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Ferdi Zeyrek'in ölümünde ihmal var mı?
Zeyrek'in ölümünün ardından olayın nasıl gerçekleştiğine ve ihmal olup olmadığına dair ihtimaller de gündeme geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin bilirkişi raporunun detaylarını paylaştı.
Bakan Tunç Zeyrek'in ölümüne neden olan ihmalleri şöyle sıraladı:
Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,
Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, T
Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,
Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,
Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,
Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.
12 kişinin ifadesine başvuruldu
Tunç'un, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda; Havuz pompa motorunun arızalı olduğu, Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.