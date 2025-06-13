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ABD'de yargıç, Los Angeles'taki ulusal muhafızların kontrolünü eyalete verdi
ABD'de yargıç, Los Angeles'taki ulusal muhafızların kontrolünü eyalete verdi
Sputnik Türkiye
ABD'de federal yargıç, Los Angeles olaylarını bastırmak için kente gönderilen Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesi talimatı verdi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T12:03+0300
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ABD'de San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin birlikleri kente sevk etmesine karşı karar yayımladı.Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesi talimatını veren Breyer, Trump yönetiminin "birliklerin kontrolünü yasa dışı ele geçirdiğine" hükmetti.Federal yasalardaki gerekli prosedürleri ihlal ettiği kaydedilen kararda, bu hamleyle Trump, "gelecekteki iç askeri faaliyetler için tehlikeli bir emsal oluşturmakla" suçlandı. Birliklerin, California'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'dan emir almaları talimatını veren Breyer, kente sevk edilen Deniz Piyadelerinin "kısıtlanmalarının erken olduğunu" bildirdi.Eyalet Valisi'nin komutasıVali Newsom, kararın yayımlanması sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Gerçekten demokrasi sınavıydı. Sınavı geçtik" ifadesini kullandı.Ulusal Muhafızlara, önceki görevlerine dönmeleri talimatını vereceğini kaydeden Newsom, "Onlar tekrar benim komutam altına girecekler" dedi.Karar temyizdeKararın bugün yürürlüğe girmesi beklenirken, Trump yönetimi ise karara itiraz ettiğini açıkladı. ABD Temyiz Mahkemesi, davanın inceleneceğini bildirerek, kararı askıya almayı kabul etti ve kararın yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurdu.İtirazın reddedilmesi halinde Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Yüksek Mahkeme'ye yapılacak acil itiraz, Breyer'in hamlesine engel oluşturabilir.Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolarABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat partili yerel yöneticileri suçlamıştı.ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.Hegseth, hafta içinde bakanlığının 2026 bütçesiyle ilgili Senato'da düzenlenen oturumdaki konuşmasında, Los Angeles kentine Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin gönderilmesinin "Anayasaya uygun ve yasal" olduğunu savunmuştu.
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donald trump, gavin newsom, los angeles, abd, temyiz mahkemesi, yüksek mahkeme, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), ulusal muhafız, ulusal muhafız gücü
donald trump, gavin newsom, los angeles, abd, temyiz mahkemesi, yüksek mahkeme, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), ulusal muhafız, ulusal muhafız gücü

ABD'de yargıç, Los Angeles'taki ulusal muhafızların kontrolünü eyalete verdi

12:03 13.06.2025
© AP Photo / Wally SkalijABD'de yargıç, Los Angeles'taki askerlerin kontrolünü eyalete verdi
ABD'de yargıç, Los Angeles'taki askerlerin kontrolünü eyalete verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Wally Skalij
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ABD'de federal yargıç, Los Angeles olaylarını bastırmak için kente gönderilen Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesi talimatı verdi.
ABD'de San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin birlikleri kente sevk etmesine karşı karar yayımladı.
Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesi talimatını veren Breyer, Trump yönetiminin "birliklerin kontrolünü yasa dışı ele geçirdiğine" hükmetti.
Federal yasalardaki gerekli prosedürleri ihlal ettiği kaydedilen kararda, bu hamleyle Trump, "gelecekteki iç askeri faaliyetler için tehlikeli bir emsal oluşturmakla" suçlandı. Birliklerin, California'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'dan emir almaları talimatını veren Breyer, kente sevk edilen Deniz Piyadelerinin "kısıtlanmalarının erken olduğunu" bildirdi.

Eyalet Valisi'nin komutası

Vali Newsom, kararın yayımlanması sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Gerçekten demokrasi sınavıydı. Sınavı geçtik" ifadesini kullandı.
Ulusal Muhafızlara, önceki görevlerine dönmeleri talimatını vereceğini kaydeden Newsom, "Onlar tekrar benim komutam altına girecekler" dedi.

Karar temyizde

Kararın bugün yürürlüğe girmesi beklenirken, Trump yönetimi ise karara itiraz ettiğini açıkladı. ABD Temyiz Mahkemesi, davanın inceleneceğini bildirerek, kararı askıya almayı kabul etti ve kararın yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurdu.
İtirazın reddedilmesi halinde Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Yüksek Mahkeme'ye yapılacak acil itiraz, Breyer'in hamlesine engel oluşturabilir.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat partili yerel yöneticileri suçlamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.
Hegseth, hafta içinde bakanlığının 2026 bütçesiyle ilgili Senato'da düzenlenen oturumdaki konuşmasında, Los Angeles kentine Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin gönderilmesinin "Anayasaya uygun ve yasal" olduğunu savunmuştu.
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