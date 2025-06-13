https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-medyasi-israil-pazar-gunu-irana-saldirabilir-1096989251.html
ABD medyası: İsrail, Pazar günü İran'a saldırabilir
ABD medyası: İsrail, Pazar günü İran'a saldırabilir
Sputnik Türkiye
İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, İsrail önümüzdeki pazar günü (15 Haziran) İran'a saldırmayı planlıyor. Habere göre İsrail saldırıyı, Tahran'ın... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T01:51+0300
2025-06-13T01:51+0300
2025-06-13T01:51+0300
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The Wall Street Journal gazetesinin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran nükleer silah yapımında kullanılabilecek parçalanabilir madde üretimini durdurmayı kabul etmezse İsrail, Pazar günü İran'a saldırabilir.Yayınlanan raporda, İsrail'in baskısının İran'ı uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeye zorlamayı amaçladığı belirtildi.Perşembe günü, CBS News, ABD kaynaklarına atıfta bulunarak, İsrail'in İran'da bir askeri operasyon başlatmaya tamamen hazır olduğunu ve Washington'ın Tahran'ın komşu Irak'taki bazı ABD tesislerine misilleme yapmasını beklediğini eklemişti. Aynı zamanda, bir İranlı yetkili The New York Times'a, İran askeri ve hükümet yetkililerinin İsrail'in olası bir saldırısına misilleme yollarını görüşmek üzere toplantılar düzenlediklerini söyledi. Yetkili, planın derhal bir karşı saldırı öngördüğünü bildirmişti.Axios'un İsrailli ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ise, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile nükleer anlaşmaya varma olasılığına inandığını ve şu an için askeri müdahaleye karşı olduğunu söylemişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin altıncı turunun 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenmesinin planlandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-disisleri-israil-ve-cevresindeki-bolgelerde-bulunan-abd-vatandaslarini-dikkatli-olmaya-tesvik-1096989119.html
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i̇srail, i̇ran, pazar, donald trump, ortadoğu, abd, the wall street journal, cbs news, the new york times (nyt)
i̇srail, i̇ran, pazar, donald trump, ortadoğu, abd, the wall street journal, cbs news, the new york times (nyt)
ABD medyası: İsrail, Pazar günü İran'a saldırabilir
İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, İsrail önümüzdeki pazar günü (15 Haziran) İran'a saldırmayı planlıyor. Habere göre İsrail saldırıyı, Tahran'ın nükleer silah yapımı için gerekli madde üretimini durdurup durdurmamasına bağlı olarak gerçekleştirecek
The Wall Street Journal gazetesinin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran nükleer silah yapımında kullanılabilecek parçalanabilir madde üretimini durdurmayı kabul etmezse İsrail, Pazar günü İran'a saldırabilir.
Yayınlanan raporda, İsrail'in baskısının İran'ı uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeye zorlamayı amaçladığı belirtildi.
Perşembe günü, CBS News, ABD kaynaklarına atıfta bulunarak, İsrail'in İran'da bir askeri operasyon başlatmaya tamamen hazır olduğunu ve Washington'ın Tahran'ın komşu Irak'taki bazı ABD tesislerine misilleme yapmasını beklediğini eklemişti.
Aynı zamanda, bir İranlı yetkili The New York Times'a, İran askeri ve hükümet yetkililerinin İsrail'in olası bir saldırısına misilleme yollarını görüşmek üzere toplantılar düzenlediklerini söyledi. Yetkili, planın derhal bir karşı saldırı öngördüğünü bildirmişti.
Axios'un İsrailli ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ise, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile nükleer anlaşmaya varma olasılığına inandığını ve şu an için askeri müdahaleye karşı olduğunu söylemişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin altıncı turunun 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenmesinin planlandığını açıklamıştı.