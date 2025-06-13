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ABD Dışişleri: İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya teşvik ediyoruz
ABD Dışişleri: İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya teşvik ediyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran' yönelik saldırı tehdidi gündemdeki yerini korurken "İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırabileceğine ilişkin iddiaların ardından X sosyal medya platformundan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada, "Ortadoğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık ve hızla değişebilir. İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.ABD medyasına konuşan kaynaklar İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Ortadoğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, 'bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği gerekçesiyle' aldıklarını açıklamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trumptan-iran-ile-ilgili-aciklama-daha-dostane-bir-yol-tercih-ederim-1096986024.html
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i̇srail, abd, i̇ran, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri

ABD Dışişleri: İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya teşvik ediyoruz

01:43 13.06.2025 (güncellendi: 01:44 13.06.2025)
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ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran' yönelik saldırı tehdidi gündemdeki yerini korurken "İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırabileceğine ilişkin iddiaların ardından X sosyal medya platformundan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ortadoğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık ve hızla değişebilir. İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD medyasına konuşan kaynaklar İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Ortadoğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, 'bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği gerekçesiyle' aldıklarını açıklamamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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