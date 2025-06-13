https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-disisleri-israil-ve-cevresindeki-bolgelerde-bulunan-abd-vatandaslarini-dikkatli-olmaya-tesvik-1096989119.html

ABD Dışişleri: İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya teşvik ediyoruz

ABD Dışişleri: İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya teşvik ediyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran' yönelik saldırı tehdidi gündemdeki yerini korurken "İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T01:43+0300

2025-06-13T01:43+0300

2025-06-13T01:44+0300

dünya

i̇srail

abd

i̇ran

dışişleri bakanlığı

abd dışişleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c68aae6a4d451a0ee6cf38a1213616.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırabileceğine ilişkin iddiaların ardından X sosyal medya platformundan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada, "Ortadoğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık ve hızla değişebilir. İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.ABD medyasına konuşan kaynaklar İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Ortadoğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, 'bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği gerekçesiyle' aldıklarını açıklamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trumptan-iran-ile-ilgili-aciklama-daha-dostane-bir-yol-tercih-ederim-1096986024.html

i̇srail

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, abd, i̇ran, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri