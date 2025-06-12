https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trumptan-iran-ile-ilgili-aciklama-daha-dostane-bir-yol-tercih-ederim-1096986024.html

Trump'tan İran ile ilgili açıklama: Daha dostane bir yol tercih ederim

Trump'tan İran ile ilgili açıklama: Daha dostane bir yol tercih ederim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump gündemde yer alan İsrail'in İran'a olası saldırıları üzerine yaptığı açıklamada söz konusu saldırının her şeyi mahvedeceğini... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T20:55+0300

2025-06-12T20:55+0300

2025-06-12T20:56+0300

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ortadoğu

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ABD Başkanı Trump, İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde konuşan Trump 'İran ile anlaşma ve dostane yaklaşım' vurgusu yaparken 'İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağının' altını çizdi.İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı haberleri sorulan Trump, anlaşma yapmayı tercih ettiği yönünde yanıt verdi.'İsrail'in müdahale etmesini istemiyorum'Trump "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşmaya oldukça yaklaştık. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum" dedi.İsrail'in bu süreçte kendisine ne aktardığı sorulan Trump, "Bana bir şey söylemediler ancak Ortadoğu'da büyük bir çatışma ihtimali var. Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak" yanıtını verdi.'Füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum'Bölgede çok sayıda Amerikalı personel olduğunu ve bu kişilerin çıkarılmasını istediğini söyleyen Trump, "Çünkü yakında bir şeyler olabilir. Ben hiçbir uyarıda bulunmayan ve füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum" diye konuştu.İran ile anlaşmaya varıp varmayacaklarını şu anda net olarak söyleyemeyeceğini belirtenTrump, "Şunu net olarak söyleyebilirim, (İsrail) girseler de girmeseler de, (İran) nükleer silaha sahip olamaz. Ben daha dostane yolu tercih ederim" dedi.

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