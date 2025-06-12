https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trumptan-iran-ile-ilgili-aciklama-daha-dostane-bir-yol-tercih-ederim-1096986024.html
Trump'tan İran ile ilgili açıklama: Daha dostane bir yol tercih ederim
Trump'tan İran ile ilgili açıklama: Daha dostane bir yol tercih ederim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump gündemde yer alan İsrail'in İran'a olası saldırıları üzerine yaptığı açıklamada söz konusu saldırının her şeyi mahvedeceğini... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T20:55+0300
2025-06-12T20:55+0300
2025-06-12T20:56+0300
donald trump
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ortadoğu
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ABD Başkanı Trump, İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde konuşan Trump 'İran ile anlaşma ve dostane yaklaşım' vurgusu yaparken 'İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağının' altını çizdi.İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı haberleri sorulan Trump, anlaşma yapmayı tercih ettiği yönünde yanıt verdi.'İsrail'in müdahale etmesini istemiyorum'Trump "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşmaya oldukça yaklaştık. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum" dedi.İsrail'in bu süreçte kendisine ne aktardığı sorulan Trump, "Bana bir şey söylemediler ancak Ortadoğu'da büyük bir çatışma ihtimali var. Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak" yanıtını verdi.'Füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum'Bölgede çok sayıda Amerikalı personel olduğunu ve bu kişilerin çıkarılmasını istediğini söyleyen Trump, "Çünkü yakında bir şeyler olabilir. Ben hiçbir uyarıda bulunmayan ve füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum" diye konuştu.İran ile anlaşmaya varıp varmayacaklarını şu anda net olarak söyleyemeyeceğini belirtenTrump, "Şunu net olarak söyleyebilirim, (İsrail) girseler de girmeseler de, (İran) nükleer silaha sahip olamaz. Ben daha dostane yolu tercih ederim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-tarafi-esir-takasini-hizli-bir-sekilde-gerceklestirmeye-hazir-degil-1096980561.html
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donald trump, i̇ran, ortadoğu
donald trump, i̇ran, ortadoğu
Trump'tan İran ile ilgili açıklama: Daha dostane bir yol tercih ederim
20:55 12.06.2025 (güncellendi: 20:56 12.06.2025)
ABD Başkanı Donald Trump gündemde yer alan İsrail'in İran'a olası saldırıları üzerine yaptığı açıklamada söz konusu saldırının her şeyi mahvedeceğini düşündüğünü belirtti. İran ile anlaşmak istediğini vurgulayan Trump, daha dostane bir yol tercih ettiğini aktardı.
ABD Başkanı Trump, İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde konuşan Trump 'İran ile anlaşma ve dostane yaklaşım' vurgusu yaparken 'İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağının' altını çizdi.
İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı haberleri sorulan Trump, anlaşma yapmayı tercih ettiği yönünde yanıt verdi.
'İsrail'in müdahale etmesini istemiyorum'
Trump "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşmaya oldukça yaklaştık. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum" dedi.
İsrail'in bu süreçte kendisine ne aktardığı sorulan Trump, "Bana bir şey söylemediler ancak Ortadoğu'da büyük bir çatışma ihtimali var. Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak" yanıtını verdi.
'Füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum'
Bölgede çok sayıda Amerikalı personel olduğunu ve bu kişilerin çıkarılmasını istediğini söyleyen Trump, "Çünkü yakında bir şeyler olabilir. Ben hiçbir uyarıda bulunmayan ve füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum" diye konuştu.
İran ile anlaşmaya varıp varmayacaklarını şu anda net olarak söyleyemeyeceğini belirtenTrump, "Şunu net olarak söyleyebilirim, (İsrail) girseler de girmeseler de, (İran) nükleer silaha sahip olamaz. Ben daha dostane yolu tercih ederim" dedi.