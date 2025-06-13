https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abb-duyurdu-ankarada-yaslilara-tren-ucretsiz-oldu-1097020362.html

ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu

ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaş arasındaki kişilerin EGO raylı sistemlerini belirli saatlerde ücretsiz kullanmasını kararlaştırdı. Ücretsiz... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T21:00+0300

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaşındakilerin belirli saatlerde EGO raylı sistemlerini ücretsiz kullanmasına onay verdi.Raylı sistemlerde ücretsiz kullanım saatleri EGO otobüslerinde uygulanan ücretsiz kullanım saatleriyle aynı zamanda 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 olarak belirlendi. Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.Öte yandan Meclis, Kalecik Belediye Başkanlığı'na nakdi yardım yapılması ve Kilis Belediyesi'yle kardeş belediye protokolü imzalanmasını da kabul etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ankara-buyuksehir-belediyesinden-kene-uyarisi-ciddi-artis-var-1097016394.html

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