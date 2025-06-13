https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abb-duyurdu-ankarada-yaslilara-tren-ucretsiz-oldu-1097020362.html
ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu
ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaş arasındaki kişilerin EGO raylı sistemlerini belirli saatlerde ücretsiz kullanmasını kararlaştırdı. Ücretsiz... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T21:00+0300
2025-06-13T21:00+0300
2025-06-13T21:00+0300
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ankara
abb
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tren garı
tren yolu
tren seferi
tren istasyonu
metro
metro hattı
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaşındakilerin belirli saatlerde EGO raylı sistemlerini ücretsiz kullanmasına onay verdi.Raylı sistemlerde ücretsiz kullanım saatleri EGO otobüslerinde uygulanan ücretsiz kullanım saatleriyle aynı zamanda 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 olarak belirlendi. Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.Öte yandan Meclis, Kalecik Belediye Başkanlığı'na nakdi yardım yapılması ve Kilis Belediyesi'yle kardeş belediye protokolü imzalanmasını da kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ankara-buyuksehir-belediyesinden-kene-uyarisi-ciddi-artis-var-1097016394.html
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ankara, abb, tren, tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu, metro, metro hattı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
ankara, abb, tren, tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu, metro, metro hattı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaş arasındaki kişilerin EGO raylı sistemlerini belirli saatlerde ücretsiz kullanmasını kararlaştırdı. Ücretsiz kullanım saatleri, EGO otobüslerinde olduğu gibi 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 olarak belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaşındakilerin belirli saatlerde EGO raylı sistemlerini ücretsiz kullanmasına onay verdi.
Raylı sistemlerde ücretsiz kullanım saatleri EGO otobüslerinde uygulanan ücretsiz kullanım saatleriyle aynı zamanda 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 olarak belirlendi. Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.
Öte yandan Meclis, Kalecik Belediye Başkanlığı'na nakdi yardım yapılması ve Kilis Belediyesi'yle kardeş belediye protokolü imzalanmasını da kabul etti.