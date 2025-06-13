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ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu
ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaş arasındaki kişilerin EGO raylı sistemlerini belirli saatlerde ücretsiz kullanmasını kararlaştırdı. Ücretsiz... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaşındakilerin belirli saatlerde EGO raylı sistemlerini ücretsiz kullanmasına onay verdi.Raylı sistemlerde ücretsiz kullanım saatleri EGO otobüslerinde uygulanan ücretsiz kullanım saatleriyle aynı zamanda 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 olarak belirlendi. Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.Öte yandan Meclis, Kalecik Belediye Başkanlığı'na nakdi yardım yapılması ve Kilis Belediyesi'yle kardeş belediye protokolü imzalanmasını da kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ankara-buyuksehir-belediyesinden-kene-uyarisi-ciddi-artis-var-1097016394.html
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ankara, abb, tren, tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu, metro, metro hattı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
ankara, abb, tren, tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu, metro, metro hattı, ücretsiz, ücretsiz ulaşım

ABB duyurdu: Ankara'da yaşlılara tren ücretsiz oldu

21:00 13.06.2025
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara'da ulaşım hizmetleri veren EGO Genel Müdürlüğü, düzenlediği anket çalışmasıyla ANKARAY koltuklarının yeni tasarımını vatandaşlara soruyor.
Ankara'da ulaşım hizmetleri veren EGO Genel Müdürlüğü, düzenlediği anket çalışmasıyla ANKARAY koltuklarının yeni tasarımını vatandaşlara soruyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaş arasındaki kişilerin EGO raylı sistemlerini belirli saatlerde ücretsiz kullanmasını kararlaştırdı. Ücretsiz kullanım saatleri, EGO otobüslerinde olduğu gibi 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 olarak belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 62-64 yaşındakilerin belirli saatlerde EGO raylı sistemlerini ücretsiz kullanmasına onay verdi.
Raylı sistemlerde ücretsiz kullanım saatleri EGO otobüslerinde uygulanan ücretsiz kullanım saatleriyle aynı zamanda 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 olarak belirlendi. Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.
Öte yandan Meclis, Kalecik Belediye Başkanlığı'na nakdi yardım yapılması ve Kilis Belediyesi'yle kardeş belediye protokolü imzalanmasını da kabul etti.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
TÜRKİYE
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kene uyarısı: 'Ciddi artış var'
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