https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/zaharova-sibiga-kievin-kabul-etmedigi-ukraynali-askerlerin-cesetleri-nedeniyle-uzuntu-duymaliydi-1096987892.html
Zaharova: Sibiga, Kiev'in kabul etmediği Ukraynalı askerlerin cesetleri nedeniyle üzüntü duymalıydı
Zaharova: Sibiga, Kiev'in kabul etmediği Ukraynalı askerlerin cesetleri nedeniyle üzüntü duymalıydı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın ‘Rusya Günü’ dolayısıyla yapılan tebrikler yerine, Kiev'in kabul... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T23:03+0300
2025-06-12T23:03+0300
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Sibiga'nın, 'bir dizi ülkenin temsilcilerinin Rusya Günü'nü kutlayan haberleri okumaktan özellikle rahatsız olduğu' yönündeki sözlerini Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın Kiev'in kabul etmediği Ukraynalı askerlerin cesetleri nedeniyle üzüntü duymasının daha yerinde olacağını belirtti.Zaharova, “Normal bir insan, sahibinin Ukraynalı askerlerin cesetlerinin bulunduğu soğutucuların düzgün bir cenaze töreni için alınmasının yasakladığını görmekten ‘özellikle rahatsız olduğunu’ söylerdi. Ama hayır. Başkasının sevinci, kişinin kendi kederinden daha fazla üzüntüye neden olur. Gogol, elbette bir dahiydi, her şeyi iyi betimlemiş” ifadelerine yer verdi.Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, 6 Haziran'da, İstanbul’da varılan anlaşma uyarınca, Rus tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6.000'den fazla askerin cenazesinin Ukrayna'ya nakledilmesi, ayrıca yaralı ve ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı savaş esirlerinin değişimi için insani yardım faaliyetini başlattığını açıklamıştıUkrayna tarafı ise ani bir kararla hem asker cenazelerinin kabulünü hem de esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuştu.Kiev'in anlaşmaya uymaması nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Medinskiy, bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/peskov-abdnin-rusya-ile-diyalog-konusundaki-tutumu-moskovanin-yaklasimiyla-ortusuyor-1096984546.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, andrey sibiga, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir medinskiy, rusya, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, andrey sibiga, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir medinskiy, rusya, telegram
Zaharova: Sibiga, Kiev'in kabul etmediği Ukraynalı askerlerin cesetleri nedeniyle üzüntü duymalıydı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga’nın ‘Rusya Günü’ dolayısıyla yapılan tebrikler yerine, Kiev'in kabul etmediği Ukraynalı askerlerin cesetleri nedeniyle üzüntü duyması gerektiğini ifade etti.
Sibiga'nın, 'bir dizi ülkenin temsilcilerinin Rusya Günü'nü kutlayan haberleri okumaktan özellikle rahatsız olduğu' yönündeki sözlerini Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın Kiev'in kabul etmediği Ukraynalı askerlerin cesetleri nedeniyle üzüntü duymasının daha yerinde olacağını belirtti.
Zaharova, “Normal bir insan, sahibinin Ukraynalı askerlerin cesetlerinin bulunduğu soğutucuların düzgün bir cenaze töreni için alınmasının yasakladığını görmekten ‘özellikle rahatsız olduğunu’ söylerdi. Ama hayır. Başkasının sevinci, kişinin kendi kederinden daha fazla üzüntüye neden olur. Gogol, elbette bir dahiydi, her şeyi iyi betimlemiş” ifadelerine yer verdi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, 6 Haziran'da, İstanbul’da varılan anlaşma uyarınca, Rus tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6.000'den fazla askerin cenazesinin Ukrayna'ya nakledilmesi, ayrıca yaralı ve ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı savaş esirlerinin değişimi için insani yardım faaliyetini başlattığını açıklamıştı
Ukrayna tarafı ise ani bir kararla hem asker cenazelerinin kabulünü hem de esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuştu.
Kiev'in anlaşmaya uymaması nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Medinskiy, bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu ifade etmişti.