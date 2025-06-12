https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/peskov-abdnin-rusya-ile-diyalog-konusundaki-tutumu-moskovanin-yaklasimiyla-ortusuyor-1096984546.html

Peskov: ABD'nin Rusya ile diyalog konusundaki tutumu Moskova'nın yaklaşımıyla örtüşüyor

Peskov: ABD'nin Rusya ile diyalog konusundaki tutumu Moskova'nın yaklaşımıyla örtüşüyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut ABD yönetiminin ülkeler arasında birçok anlaşmazlık olmasına rağmen Rusya ile diyalogdan yana olduğunu ifade etti. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T18:29+0300

2025-06-12T18:29+0300

2025-06-12T18:28+0300

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Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile Rossiya 1 televizyonunda yaptığı söyleşide, Moskova ile diyalogdan yana olan Washington'un tutumunun Rusya'nın yaklaşımıyla örtüştüğünü belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rus halkının Rusya Günü'nü tebrik etmesinin çok olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.Peskov, “Bu tür yaklaşımlar, Washington'daki mevcut yönetiminönceki Biden yönetiminden tamamen farklı olduğunu bir kez daha gösteriyor. İki ülke arasında kaçınılmaz olarak her zaman var olan ve var olmaya devam edecek çok sayıda anlaşmazlık olmasına rağmen, ABD yönetimi yine de diyalogdan ve en karmaşık sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana” dedi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus halkının Rusya Günü'nü kutlamış ve Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması için Moskova ile yapıcı ilişkiler kurulması yönündeki kararlılığı vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-disisleri-bakani-rubiodan-rusya-gunu-kutlama-mesaji-1096964175.html

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