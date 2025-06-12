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Peskov: ABD'nin Rusya ile diyalog konusundaki tutumu Moskova'nın yaklaşımıyla örtüşüyor
Peskov: ABD'nin Rusya ile diyalog konusundaki tutumu Moskova'nın yaklaşımıyla örtüşüyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut ABD yönetiminin ülkeler arasında birçok anlaşmazlık olmasına rağmen Rusya ile diyalogdan yana olduğunu ifade etti. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T18:29+0300
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Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile Rossiya 1 televizyonunda yaptığı söyleşide, Moskova ile diyalogdan yana olan Washington'un tutumunun Rusya'nın yaklaşımıyla örtüştüğünü belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rus halkının Rusya Günü'nü tebrik etmesinin çok olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.Peskov, “Bu tür yaklaşımlar, Washington'daki mevcut yönetiminönceki Biden yönetiminden tamamen farklı olduğunu bir kez daha gösteriyor. İki ülke arasında kaçınılmaz olarak her zaman var olan ve var olmaya devam edecek çok sayıda anlaşmazlık olmasına rağmen, ABD yönetimi yine de diyalogdan ve en karmaşık sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana” dedi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus halkının Rusya Günü'nü kutlamış ve Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması için Moskova ile yapıcı ilişkiler kurulması yönündeki kararlılığı vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-disisleri-bakani-rubiodan-rusya-gunu-kutlama-mesaji-1096964175.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, moskova, marco rubio, rossiya 1, rusya günü
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, moskova, marco rubio, rossiya 1, rusya günü

Peskov: ABD'nin Rusya ile diyalog konusundaki tutumu Moskova'nın yaklaşımıyla örtüşüyor

18:29 12.06.2025
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut ABD yönetiminin ülkeler arasında birçok anlaşmazlık olmasına rağmen Rusya ile diyalogdan yana olduğunu ifade etti.
Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile Rossiya 1 televizyonunda yaptığı söyleşide, Moskova ile diyalogdan yana olan Washington'un tutumunun Rusya'nın yaklaşımıyla örtüştüğünü belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rus halkının Rusya Günü'nü tebrik etmesinin çok olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.
Peskov, “Bu tür yaklaşımlar, Washington'daki mevcut yönetiminönceki Biden yönetiminden tamamen farklı olduğunu bir kez daha gösteriyor. İki ülke arasında kaçınılmaz olarak her zaman var olan ve var olmaya devam edecek çok sayıda anlaşmazlık olmasına rağmen, ABD yönetimi yine de diyalogdan ve en karmaşık sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana” dedi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus halkının Rusya Günü'nü kutlamış ve Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması için Moskova ile yapıcı ilişkiler kurulması yönündeki kararlılığı vurgulamıştı.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan ‘Rusya Günü’ kutlama mesajı
08:26
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