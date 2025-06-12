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Zaharova: Özel askeri harekatın kahraman askerleri 'Rusya Günü'nü özel bir duyguyla kutlayacak
Zaharova: Özel askeri harekatın kahraman askerleri 'Rusya Günü'nü özel bir duyguyla kutlayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özel askeri harekatın kahraman katılımcılarının Rusya Günü’nü özel bir duyguyla kutlayacaklarını belirtti. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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Zaharova, 12 Haziran’da kutlanan Rusya Günü münasebetiyle Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi.Zaharova, geleneksel olarak kutlama etkinliklerinin Rus diplomatik misyonlarında ve uluslararası kuruluşların platformlarında gerçekleştirileceğini, bu etkinliklerde Rus temsilcilerin ülkenin ulusal çıkarlarını gereğine uygun ve kararlı bir şekilde savunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:Rusya Günü, her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve Rusya'nın ulusal bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayramdır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan eden Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC), bu tarihten itibaren 12 Haziran'ı "Rusya Günü" olarak kutlamaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/putin-nukleer-uclu-rusyanin-egemenliginin-garantoru-olmaya-devam-ediyor-1096958179.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya günü, özel askeri harekat, donetsk, lugansk, zaporojye, herson, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya günü, özel askeri harekat, donetsk, lugansk, zaporojye, herson, telegram

Zaharova: Özel askeri harekatın kahraman askerleri 'Rusya Günü'nü özel bir duyguyla kutlayacak

01:25 12.06.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özel askeri harekatın kahraman katılımcılarının Rusya Günü’nü özel bir duyguyla kutlayacaklarını belirtti.
Zaharova, 12 Haziran’da kutlanan Rusya Günü münasebetiyle Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi.

Rusya Federasyonu'nun tarihsel (yeni) bölgeleri Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin sakinleri tarafından Rusya Günü'nün üçüncü kez kutlanacak olması anlamlıdır. Özel askeri operasyon kahramanlarımız olan askerlerimiz bu günü özel bir duyguyla kutlayacaklar.

Zaharova, geleneksel olarak kutlama etkinliklerinin Rus diplomatik misyonlarında ve uluslararası kuruluşların platformlarında gerçekleştirileceğini, bu etkinliklerde Rus temsilcilerin ülkenin ulusal çıkarlarını gereğine uygun ve kararlı bir şekilde savunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

Meşru bir gurur ve sevinçle, büyük bir geçmişe ve geleceğe yönelik özlemlere sahip egemen, bağımsız bir devletin bayramı olan Rusya Günü'nü kutluyoruz. Güçlü bir ekonomik, bilimsel ve entelektüel potansiyele sahip bir devlet. Ülkemiz zorlukların ve imtihanların üstesinden gelecek, zamanla kopmaz bağlarına, köklerine, manevi ve ahlaki temellerine sadık kalarak mutlaka hedeflerine ulaşacaktır. Rusya Günü kutlu olsun!

Rusya Günü, her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve Rusya'nın ulusal bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayramdır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan eden Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC), bu tarihten itibaren 12 Haziran'ı "Rusya Günü" olarak kutlamaya başladı.
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