https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/zaharova-ozel-askeri-harekatin-kahraman-askerleri-rusya-gununu-ozel-bir-duyguyla-kutlayacak-1096960040.html

Zaharova: Özel askeri harekatın kahraman askerleri 'Rusya Günü'nü özel bir duyguyla kutlayacak

Zaharova: Özel askeri harekatın kahraman askerleri 'Rusya Günü'nü özel bir duyguyla kutlayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özel askeri harekatın kahraman katılımcılarının Rusya Günü’nü özel bir duyguyla kutlayacaklarını belirtti. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

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Zaharova, 12 Haziran’da kutlanan Rusya Günü münasebetiyle Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi.Zaharova, geleneksel olarak kutlama etkinliklerinin Rus diplomatik misyonlarında ve uluslararası kuruluşların platformlarında gerçekleştirileceğini, bu etkinliklerde Rus temsilcilerin ülkenin ulusal çıkarlarını gereğine uygun ve kararlı bir şekilde savunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:Rusya Günü, her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve Rusya'nın ulusal bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayramdır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan eden Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC), bu tarihten itibaren 12 Haziran'ı "Rusya Günü" olarak kutlamaya başladı.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya günü, özel askeri harekat, donetsk, lugansk, zaporojye, herson, telegram