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Putin: Nükleer üçlü, Rusya'nın egemenliğinin garantörü olmaya devam ediyor
Putin: Nükleer üçlü, Rusya'nın egemenliğinin garantörü olmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın askeri teknolojilerin geliştirilmesinde küresel eğilimleri dikkate alması gerektiğini belirterek, nükleer üçlünün... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T22:29+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet silahlanma programı ile ilgili özel bir toplantı düzenledi. Rus lider, savunma sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik talimatlar verdi.Yeni devlet programında en modern silah sistemlerinin oluşturulmasına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Putin, ”Bugünkü görevimiz, tüm silah sistemleri ve modelleri, özellikle de gelecek vaat edenleri kapsayan yeni bir uzun vadeli program oluşturmaktır. Bu amaçla özel askeri operasyonun ve çeşitli bölgesel çatışmaların deneyiminden azami ölçüde yararlanmak gerekiyor. Şu anda, stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern silah ve teçhizatın oranı yüzde 95'e ulaşmış durumda. Bu iyi bir gösterge, aslında bu, dünyadaki tüm nükleer güçler arasında en yüksek oran” ifadelerini kullandı.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/putin-dunyada-zihinleri-etkilemeye-yonelik-agresif-bir-mucadele-yurutuluyor-1096920740.html
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vladimir putin, rusya, savunma sanayi, nükleer silah, muharebe, rus savunma sanayi, en gelişmiş silah sistemleri, modernizasyon, teknoloji
vladimir putin, rusya, savunma sanayi, nükleer silah, muharebe, rus savunma sanayi, en gelişmiş silah sistemleri, modernizasyon, teknoloji

Putin: Nükleer üçlü, Rusya'nın egemenliğinin garantörü olmaya devam ediyor

22:29 11.06.2025
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın askeri teknolojilerin geliştirilmesinde küresel eğilimleri dikkate alması gerektiğini belirterek, nükleer üçlünün Rusya'nın egemenliğinin garantörü olmaya devam ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet silahlanma programı ile ilgili özel bir toplantı düzenledi. Rus lider, savunma sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik talimatlar verdi.
Yeni devlet programında en modern silah sistemlerinin oluşturulmasına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Putin, ”Bugünkü görevimiz, tüm silah sistemleri ve modelleri, özellikle de gelecek vaat edenleri kapsayan yeni bir uzun vadeli program oluşturmaktır. Bu amaçla özel askeri operasyonun ve çeşitli bölgesel çatışmaların deneyiminden azami ölçüde yararlanmak gerekiyor. Şu anda, stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern silah ve teçhizatın oranı yüzde 95'e ulaşmış durumda. Bu iyi bir gösterge, aslında bu, dünyadaki tüm nükleer güçler arasında en yüksek oran” ifadelerini kullandı.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Yeni devlet silahlanma programının uygulama süresi 2027'den 2036'ya kadar.
Yeni devlet programı, savunma sanayiine yönelik uzun vadeli üretim planlarının oluşturulmasına ilişkin esasları belirlemeli.
Devlet programının, süre ve faaliyet alanları bakımından askeri-sanayi kompleksin geliştirilmesine yönelik programla bağlantılı olması gerekiyor.
Devlet programında Silahlı Kuvvetlerin mevcut ihtiyaçları da yansıtılacaktır.
Nükleer üçlüye özel önem verilmeli.
Nükleer üçlü, Rusya'nın egemenliğinin garantörü olmaya devam ediyor.
Rus savunma sanayi kuruluşları, devlet desteğiyle son yıllarda üretim hacimlerini kat kat artırdı.
Rusya'nın askeri teknolojilerin geliştirilmesinde küresel eğilimleri dikkate alması gerekiyor, bu alanda aktif olarak çalışan ülke sayısı artıyor.
Kara Kuvvetlerinin muharebe kabiliyetlerinin artırılması önem taşıyor.
Yeni silah sistemlerinin konuşlandırılması için gerekli altyapının, üsler, cephanelikler, havaalanları gibi, önceden ihtiyaçların hesaplanması ve hazırlanması gerekiyor.
Havacılık ekipmanlarının oluşturulması, modernizasyonu ve onarımı için bir dizi sistematik önlemin sağlanması gerekiyor.
Özellikle gerçek muharebe operasyonlarında test edilmiş modeller olmak üzere Rus silah ve teçhizatının ihracat potansiyelinin artırılması önem arz ediyor.
Yeni devlet programı, 2050 yılına kadar Deniz Kuvvetleri'nin geliştirme stratejisinin uygulanması için bir araç olmalı.
Savunma sanayi işletmelerinde sivil ürün üretme imkanının önceden dikkate alınması ve iyi düşünülmüş bir personel politikasının geliştirilmesi gerekiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
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