https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/putin-nukleer-uclu-rusyanin-egemenliginin-garantoru-olmaya-devam-ediyor-1096958179.html

Putin: Nükleer üçlü, Rusya'nın egemenliğinin garantörü olmaya devam ediyor

Putin: Nükleer üçlü, Rusya'nın egemenliğinin garantörü olmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın askeri teknolojilerin geliştirilmesinde küresel eğilimleri dikkate alması gerektiğini belirterek, nükleer üçlünün... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T22:29+0300

2025-06-11T22:29+0300

2025-06-11T22:27+0300

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rus savunma sanayi

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modernizasyon

teknoloji

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet silahlanma programı ile ilgili özel bir toplantı düzenledi. Rus lider, savunma sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik talimatlar verdi.Yeni devlet programında en modern silah sistemlerinin oluşturulmasına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Putin, ”Bugünkü görevimiz, tüm silah sistemleri ve modelleri, özellikle de gelecek vaat edenleri kapsayan yeni bir uzun vadeli program oluşturmaktır. Bu amaçla özel askeri operasyonun ve çeşitli bölgesel çatışmaların deneyiminden azami ölçüde yararlanmak gerekiyor. Şu anda, stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern silah ve teçhizatın oranı yüzde 95'e ulaşmış durumda. Bu iyi bir gösterge, aslında bu, dünyadaki tüm nükleer güçler arasında en yüksek oran” ifadelerini kullandı.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/putin-dunyada-zihinleri-etkilemeye-yonelik-agresif-bir-mucadele-yurutuluyor-1096920740.html

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vladimir putin, rusya, savunma sanayi, nükleer silah, muharebe, rus savunma sanayi, en gelişmiş silah sistemleri, modernizasyon, teknoloji