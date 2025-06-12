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Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü azaltıyor: Çocuklar için açık bir tehdit
Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü azaltıyor: Çocuklar için açık bir tehdit
Sputnik Türkiye
Araştırma sonuçlarına göre kaputu yüksek araçlar, görüşü azalttığı için çocuklar için 'açık bir tehdit' haline geldi. Lüks araçlarda giderek artan kaput... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:01+0300
2025-06-12T11:01+0300
yaşam
avrupa ulaşım ve çevre federasyonu (t&e)
yüksek kaput
yüksek kaputlu araçlar
trafik kazası
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Avrupa merkezli Ulaşım ve Çevre olarak anılan Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu T&amp;E, yüksek kaputlu araçlarda yaptığı araştırma sonuçlarına göre kaput yüksekliği sürücülerin görüş alanını ciddi şekilde kısıtlıyor. Özellikle SUV ve kamyonet gibi yüksek kaputlu araçlar, kazalarda çok daha ölümcül sonuçlara yol açıyor. Rapora göre, Avrupa'da satılan yeni otomobillerin ortalama kaput yüksekliği 2010'da 77 cm'den 2024'te 83.8 cm'ye yükseldi.11 Haziran'da yayımlanan araştırma raporuna göre, bu araçlar, yetişkin yayalara genellikle vücudun hayati organlarının bulunduğu gövde hizasından çarpıyor, bu da ölüm riskini artırıyor. Ayrıca yayaları yere doğru savurarak üzerlerinden geçme olasılığını da artırıyorlar. Buna karşılık, kaputu daha alçak olan araçlar genellikle bacak hizasından çarptığı için yayalar araca doğru savruluyor ve hayatta kalma şansı artabiliyor.Yüksek kaputlar aynı zamanda sürücülerin görüş alanını ciddi şekilde kısıtlıyor. Özellikle park yerlerinden veya garajlardan çıkarken, aracın hemen önündeki çocuklar görülemeyebiliyor. Kavşaklarda da bu görüş engeli ciddi kazalara neden olabiliyor. Görüş açısının daralması, sadece çocuklar değil tüm yol kullanıcıları için artan risk anlamına geliyor.Belçika verileri çarpıcı: 10 cm fark, yüzde 27 daha fazla ölüm riskiBelçika’da yapılan kaza analizlerine göre, araç kaputunun yüksekliği 80 cm’den 90 cm’ye çıktığında, savunmasız yol kullanıcıları için ölüm riski yüzde 27 oranında artıyor. Aynı şekilde, yüksek kaputlu bir SUV ya da kamyonetin başka bir otomobile çarpması durumunda, karşı araçtaki yolcular yüzde 20 ila yüzde 50 oranında daha ağır yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliyor.Kör nokta büyüyor: Çocuklar tamamen görünmez oluyorAvrupa’da şehirler üzerine çalışan T&amp;E, yüksek kaputlu SUV ve kamyonetlerin yarattığı kör noktaları testlerle ortaya koydu. Bu testlerde, ortalama boydaki bir sürücü, yüksek kaputlu bir kamyonetin direksiyonundayken önünde duran 9 yaşındaki bir çocuğu göremedi. SUV kullanan bir sürücü ise 4,5 yaşına kadar olan çocukları görüş alanına alamıyor.Çözüm önerisi: Kaput yüksekliğine 85 cm sınırı getirilsinT&amp;E çağrıda bulunarak 2035 yılından itibaren piyasaya sürülecek yeni araçlar için maksimum kaput yüksekliğinin 85 cm ile sınırlandırılmasını gerektiğini savunuyor. Daha fazla araştırmayla desteklenecek bu öneri, şehir içi güvenliğin artırılması ve yaya ölümlerinin azaltılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/icisleri-bakanindan-suruculere-bayram-donusu-icin-kritik-uyari-en-fazla-kaza-yaptiran-5-trafik-1096881732.html
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avrupa ulaşım ve çevre federasyonu (t&e), yüksek kaput, yüksek kaputlu araçlar, trafik kazası
avrupa ulaşım ve çevre federasyonu (t&e), yüksek kaput, yüksek kaputlu araçlar, trafik kazası

Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü azaltıyor: Çocuklar için açık bir tehdit

11:01 12.06.2025
© SputnikYüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü azaltıyor: Çocuklar için tehlike yaratıyor
Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü azaltıyor: Çocuklar için tehlike yaratıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Araştırma sonuçlarına göre kaputu yüksek araçlar, görüşü azalttığı için çocuklar için 'açık bir tehdit' haline geldi. Lüks araçlarda giderek artan kaput yüksekliği sürücülerin görüş alanını ciddi şekilde kısıtlıyor.
Avrupa merkezli Ulaşım ve Çevre olarak anılan Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu T&E, yüksek kaputlu araçlarda yaptığı araştırma sonuçlarına göre kaput yüksekliği sürücülerin görüş alanını ciddi şekilde kısıtlıyor. Özellikle SUV ve kamyonet gibi yüksek kaputlu araçlar, kazalarda çok daha ölümcül sonuçlara yol açıyor.
Rapora göre, Avrupa'da satılan yeni otomobillerin ortalama kaput yüksekliği 2010'da 77 cm'den 2024'te 83.8 cm'ye yükseldi.
11 Haziran'da yayımlanan araştırma raporuna göre, bu araçlar, yetişkin yayalara genellikle vücudun hayati organlarının bulunduğu gövde hizasından çarpıyor, bu da ölüm riskini artırıyor. Ayrıca yayaları yere doğru savurarak üzerlerinden geçme olasılığını da artırıyorlar. Buna karşılık, kaputu daha alçak olan araçlar genellikle bacak hizasından çarptığı için yayalar araca doğru savruluyor ve hayatta kalma şansı artabiliyor.
Yüksek kaputlar aynı zamanda sürücülerin görüş alanını ciddi şekilde kısıtlıyor. Özellikle park yerlerinden veya garajlardan çıkarken, aracın hemen önündeki çocuklar görülemeyebiliyor. Kavşaklarda da bu görüş engeli ciddi kazalara neden olabiliyor. Görüş açısının daralması, sadece çocuklar değil tüm yol kullanıcıları için artan risk anlamına geliyor.

Belçika verileri çarpıcı: 10 cm fark, yüzde 27 daha fazla ölüm riski

Belçika’da yapılan kaza analizlerine göre, araç kaputunun yüksekliği 80 cm’den 90 cm’ye çıktığında, savunmasız yol kullanıcıları için ölüm riski yüzde 27 oranında artıyor. Aynı şekilde, yüksek kaputlu bir SUV ya da kamyonetin başka bir otomobile çarpması durumunda, karşı araçtaki yolcular yüzde 20 ila yüzde 50 oranında daha ağır yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliyor.

Kör nokta büyüyor: Çocuklar tamamen görünmez oluyor

Avrupa’da şehirler üzerine çalışan T&E, yüksek kaputlu SUV ve kamyonetlerin yarattığı kör noktaları testlerle ortaya koydu. Bu testlerde, ortalama boydaki bir sürücü, yüksek kaputlu bir kamyonetin direksiyonundayken önünde duran 9 yaşındaki bir çocuğu göremedi. SUV kullanan bir sürücü ise 4,5 yaşına kadar olan çocukları görüş alanına alamıyor.

Çözüm önerisi: Kaput yüksekliğine 85 cm sınırı getirilsin

T&E çağrıda bulunarak 2035 yılından itibaren piyasaya sürülecek yeni araçlar için maksimum kaput yüksekliğinin 85 cm ile sınırlandırılmasını gerektiğini savunuyor. Daha fazla araştırmayla desteklenecek bu öneri, şehir içi güvenliğin artırılması ve yaya ölümlerinin azaltılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
trafik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
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İçişleri Bakanı'ndan sürücülere bayram dönüşü için kritik uyarı: En fazla kaza yaptıran 5 trafik i̇hlali açıklandı
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