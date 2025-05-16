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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/yemek-kartlarindaki-sgk-prim-muafiyeti-tartismalarina-danistay-son-noktayi-koydu-1096285893.html
Yemek kartlarındaki SGK prim muafiyeti tartışmalarına Danıştay son noktayı koydu
Yemek kartlarındaki SGK prim muafiyeti tartışmalarına Danıştay son noktayı koydu
Sputnik Türkiye
Yemek kartlarının market ve benzeri gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmadığı ve bu kapsamda sigorta priminden... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T17:15+0300
2025-05-16T17:24+0300
ekonomi̇
yemek kartı
sgk
danıştay
yemek kartı hizmetleri derneği
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Yemek kartlarıyla ilgili bir süredir devam eden SGK primini tabi olup olmadığına ilişkin tartışmalara Danıştay'ın verdiği kararla son nokta konuldu. Danıştay ,söz konusu yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescilledi. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, yemek kartlarının marketlerde kullanılıp kullanılmayacağına dair tartışmanın da sona erdiğini belirtti. SGK priminden muaf olduğu tescillendiYemek Kartı Hizmetleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuçlandığını, Danıştay'ın verdiği nihai kararla söz konusu yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescillediğini bildirdi. Danıştay'ın verdiği kararın, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemi onayladığı vurgulandı.Çalışanlar kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecekİşverenlerin eskiden olduğu gibi çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımlarında SGK priminden muaf olacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor. Karar neticesinde çalışanlar bu sosyal haktan kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek. Özetle, Danıştay'ın verdiği bu olumlu karar, iş dünyasında yemek yardımları konusundaki 'yerleşik uygulamanın' hukuk zemininde teyit edilmesi anlamına geliyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için yıllardır süregelen bir hakkın korunması sağlanmış oldu."Daha yüksek yemek yardımının da kapısını açtıBu kararın işverenlerin çalışanlarına yemek kartıyla sağladıkları yardımların sigorta primine tabi tutulmayacağının teyidi anlamına geldiğinin altı çizilerek, işverenin prim ödemeden çalışanına yemek desteği sunmaya devam edeceğini, çalışana daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılabilmesinin önündeki maliyet engelinin kaldırıldığı kaydedildi. Yemek kartlarının yalnızca işveren ve çalışanlar için değil lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi birçok esnaf ve gıda işletmesi için de doğrudan ekonomik fayda sağladığı belirtilen açıklamada, kararın sadece sosyal yardımları değil aynı zamanda bu sektörlerdeki ekonomik canlılığı da koruma altına aldığı vurgulandı.Açıklamada, "Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yemek-kartini-markette-kullananlar-dikkat-kasada-magdur-olmayin-belli-limitin-uzeri-odenmiyor-1095487354.html
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yemek kartı, yemek kartı marketlerde kullanılacak mı, yemek kartı markette geçerli mi
yemek kartı, yemek kartı marketlerde kullanılacak mı, yemek kartı markette geçerli mi

Yemek kartlarındaki SGK prim muafiyeti tartışmalarına Danıştay son noktayı koydu

17:15 16.05.2025 (güncellendi: 17:24 16.05.2025)
© AAYemek kartı
Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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Yemek kartlarının market ve benzeri gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmadığı ve bu kapsamda sigorta priminden tamamen muaf olacağı açıklandı.
Yemek kartlarıyla ilgili bir süredir devam eden SGK primini tabi olup olmadığına ilişkin tartışmalara Danıştay'ın verdiği kararla son nokta konuldu. Danıştay ,söz konusu yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescilledi. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, yemek kartlarının marketlerde kullanılıp kullanılmayacağına dair tartışmanın da sona erdiğini belirtti.

SGK priminden muaf olduğu tescillendi

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuçlandığını, Danıştay'ın verdiği nihai kararla söz konusu yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescillediğini bildirdi. Danıştay'ın verdiği kararın, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemi onayladığı vurgulandı.

Çalışanlar kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek

İşverenlerin eskiden olduğu gibi çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımlarında SGK priminden muaf olacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor. Karar neticesinde çalışanlar bu sosyal haktan kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek. Özetle, Danıştay'ın verdiği bu olumlu karar, iş dünyasında yemek yardımları konusundaki 'yerleşik uygulamanın' hukuk zemininde teyit edilmesi anlamına geliyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için yıllardır süregelen bir hakkın korunması sağlanmış oldu."

Daha yüksek yemek yardımının da kapısını açtı

Bu kararın işverenlerin çalışanlarına yemek kartıyla sağladıkları yardımların sigorta primine tabi tutulmayacağının teyidi anlamına geldiğinin altı çizilerek, işverenin prim ödemeden çalışanına yemek desteği sunmaya devam edeceğini, çalışana daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılabilmesinin önündeki maliyet engelinin kaldırıldığı kaydedildi.
Yemek kartlarının yalnızca işveren ve çalışanlar için değil lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi birçok esnaf ve gıda işletmesi için de doğrudan ekonomik fayda sağladığı belirtilen açıklamada, kararın sadece sosyal yardımları değil aynı zamanda bu sektörlerdeki ekonomik canlılığı da koruma altına aldığı vurgulandı.
Açıklamada, "Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır." denildi.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
EKONOMİ
SGK, yemek kartlarına marketlerde limit getirilme iddialarına son noktayı koydu
18 Nisan, 09:24
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