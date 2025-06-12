https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/vucic-odessadaki-zirvede-rusya-karsiti-bildiriyi-desteklemedigini-acikladi-1096961206.html
Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı
Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini bildirdi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T04:41+0300
2025-06-12T04:41+0300
2025-06-12T04:41+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Odessa’da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı.Zirve kapsamında Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Vucic, görüşmede mevcut jeopolitik durum, karşılaşılan zorluklar, ekonomik ilişkiler ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti. Diyalog çağrısında bulunan Sırp lider, barışın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.Sırbistan merkezli Tanjug haber ajansının aktardığına göre Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Güneydoğu Avrupa-Ukrayna zirvesine dördüncü kez katılıyorum ve bildiriyi desteklemeyen tek kişi benim.” ifadelerini kullandı.Sırbistan her ne kadar bildiriyi desteklemese de Ukrayna’ya insani yardım sağlamaya devam ediyor. Avrupa Entegrasyon Bakanı Nemanja Starovic, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın son 3.5 yılda Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımın, diğer tüm Batı Balkan ülkelerinin toplam yardım miktarını aştığını bildirdi. Bu yardımlar arasında, Ukrayna’daki enerji altyapısının yeniden inşasına yönelik, değeri açıklanmayan ekipmanlar da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/zaharova-ozel-askeri-harekatin-kahraman-askerleri-rusya-gununu-ozel-bir-duyguyla-kutlayacak-1096960040.html
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avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, sırbistan, tanjug
Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini bildirdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Odessa’da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı.
Zirve kapsamında Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Vucic, görüşmede mevcut jeopolitik durum, karşılaşılan zorluklar, ekonomik ilişkiler ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti. Diyalog çağrısında bulunan Sırp lider, barışın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.
Sırbistan merkezli Tanjug haber ajansının aktardığına göre Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Güneydoğu Avrupa-Ukrayna zirvesine dördüncü kez katılıyorum ve bildiriyi desteklemeyen tek kişi benim.” ifadelerini kullandı.
Sırbistan her ne kadar bildiriyi desteklemese de Ukrayna’ya insani yardım sağlamaya devam ediyor. Avrupa Entegrasyon Bakanı Nemanja Starovic, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın son 3.5 yılda Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımın, diğer tüm Batı Balkan ülkelerinin toplam yardım miktarını aştığını bildirdi. Bu yardımlar arasında, Ukrayna’daki enerji altyapısının yeniden inşasına yönelik, değeri açıklanmayan ekipmanlar da yer aldı.