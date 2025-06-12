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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/vucic-odessadaki-zirvede-rusya-karsiti-bildiriyi-desteklemedigini-acikladi-1096961206.html
Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı
Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini bildirdi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T04:41+0300
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ukrayna kri̇zi̇
avrupa
vladimir zelenskiy
ukrayna
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sırbistan
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Odessa’da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı.Zirve kapsamında Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Vucic, görüşmede mevcut jeopolitik durum, karşılaşılan zorluklar, ekonomik ilişkiler ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti. Diyalog çağrısında bulunan Sırp lider, barışın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.Sırbistan merkezli Tanjug haber ajansının aktardığına göre Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Güneydoğu Avrupa-Ukrayna zirvesine dördüncü kez katılıyorum ve bildiriyi desteklemeyen tek kişi benim.” ifadelerini kullandı.Sırbistan her ne kadar bildiriyi desteklemese de Ukrayna’ya insani yardım sağlamaya devam ediyor. Avrupa Entegrasyon Bakanı Nemanja Starovic, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın son 3.5 yılda Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımın, diğer tüm Batı Balkan ülkelerinin toplam yardım miktarını aştığını bildirdi. Bu yardımlar arasında, Ukrayna’daki enerji altyapısının yeniden inşasına yönelik, değeri açıklanmayan ekipmanlar da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/zaharova-ozel-askeri-harekatin-kahraman-askerleri-rusya-gununu-ozel-bir-duyguyla-kutlayacak-1096960040.html
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avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, sırbistan, tanjug
avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, sırbistan, tanjug

Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı

04:41 12.06.2025
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Стрингер
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini bildirdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Odessa’da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı.
Zirve kapsamında Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Vucic, görüşmede mevcut jeopolitik durum, karşılaşılan zorluklar, ekonomik ilişkiler ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti. Diyalog çağrısında bulunan Sırp lider, barışın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.
Sırbistan merkezli Tanjug haber ajansının aktardığına göre Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Güneydoğu Avrupa-Ukrayna zirvesine dördüncü kez katılıyorum ve bildiriyi desteklemeyen tek kişi benim.” ifadelerini kullandı.
Sırbistan her ne kadar bildiriyi desteklemese de Ukrayna’ya insani yardım sağlamaya devam ediyor. Avrupa Entegrasyon Bakanı Nemanja Starovic, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın son 3.5 yılda Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımın, diğer tüm Batı Balkan ülkelerinin toplam yardım miktarını aştığını bildirdi. Bu yardımlar arasında, Ukrayna’daki enerji altyapısının yeniden inşasına yönelik, değeri açıklanmayan ekipmanlar da yer aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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