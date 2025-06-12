https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/vucic-odessadaki-zirvede-rusya-karsiti-bildiriyi-desteklemedigini-acikladi-1096961206.html

Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı

Vucic, Odessa'daki zirvede Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini bildirdi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T04:41+0300

2025-06-12T04:41+0300

2025-06-12T04:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

sırbistan

tanjug

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dd8bb40ed040c2fd922855b636bcd3b6.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Odessa’da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Rusya karşıtı bildiriyi desteklemediğini açıkladı.Zirve kapsamında Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Vucic, görüşmede mevcut jeopolitik durum, karşılaşılan zorluklar, ekonomik ilişkiler ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti. Diyalog çağrısında bulunan Sırp lider, barışın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.Sırbistan merkezli Tanjug haber ajansının aktardığına göre Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Güneydoğu Avrupa-Ukrayna zirvesine dördüncü kez katılıyorum ve bildiriyi desteklemeyen tek kişi benim.” ifadelerini kullandı.Sırbistan her ne kadar bildiriyi desteklemese de Ukrayna’ya insani yardım sağlamaya devam ediyor. Avrupa Entegrasyon Bakanı Nemanja Starovic, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın son 3.5 yılda Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımın, diğer tüm Batı Balkan ülkelerinin toplam yardım miktarını aştığını bildirdi. Bu yardımlar arasında, Ukrayna’daki enerji altyapısının yeniden inşasına yönelik, değeri açıklanmayan ekipmanlar da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/zaharova-ozel-askeri-harekatin-kahraman-askerleri-rusya-gununu-ozel-bir-duyguyla-kutlayacak-1096960040.html

ukrayna

rusya

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, sırbistan, tanjug