https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/valilik-duyurdu-yeni-evlenenlere-mobilyada-yuzde-15-beyaz-esyada-yuzde-5-indirim-yapilacak-1096982970.html
Valilik duyurdu: Yeni evlenenlere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim yapılacak
Valilik duyurdu: Yeni evlenenlere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim yapılacak
Sputnik Türkiye
2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında Adana'da mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim uygulanacak. İndirim protokolü, ilgili kurum ve sektör... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T17:34+0300
2025-06-12T17:34+0300
2025-06-12T17:34+0300
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adana valiliği
aile
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile yılı
recep tayyip erdoğan
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Adana’da, Valilik öncülüğünde imzalanan protokolle mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinde ailelere özel indirim uygulanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında Adana'da, evlilik hazırlığındaki çiftler ve ailelere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim uygulanacağı açıklandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in de yer aldığı törende protokol imzalanırken aile yapısını güçlendirecek her adımın destekleneceği aktarıldı.İndirimin Adana Ticaret Odasına kayıtlı ve girişinde 'Aile Yılına özel indirimler burada' yazılı mağazalarda yaş sınırı olmaksızın geçerli olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/cumhurbaskani-erdogan-2026-2035-yillari-arasini-aile-nufus-10-yili-ilan-ediyoruz-1096462220.html
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adana, adana valiliği, aile, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile yılı, recep tayyip erdoğan
adana, adana valiliği, aile, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile yılı, recep tayyip erdoğan
Valilik duyurdu: Yeni evlenenlere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim yapılacak
2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında Adana'da mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim uygulanacak. İndirim protokolü, ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in de yer aldığı törende imzalandı. Vali Köşger, aile yapısını güçlendirecek her adımı desteklediklerini belirtti.
Adana’da, Valilik öncülüğünde imzalanan protokolle mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinde ailelere özel indirim uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında Adana'da, evlilik hazırlığındaki çiftler ve ailelere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim uygulanacağı açıklandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in de yer aldığı törende protokol imzalanırken aile yapısını güçlendirecek her adımın destekleneceği aktarıldı.
İndirimin Adana Ticaret Odasına kayıtlı ve girişinde 'Aile Yılına özel indirimler burada' yazılı mağazalarda yaş sınırı olmaksızın geçerli olacağı belirtildi.