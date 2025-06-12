https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/valilik-duyurdu-yeni-evlenenlere-mobilyada-yuzde-15-beyaz-esyada-yuzde-5-indirim-yapilacak-1096982970.html

Valilik duyurdu: Yeni evlenenlere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim yapılacak

Valilik duyurdu: Yeni evlenenlere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim yapılacak

Sputnik Türkiye

2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında Adana'da mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim uygulanacak. İndirim protokolü, ilgili kurum ve sektör... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T17:34+0300

2025-06-12T17:34+0300

2025-06-12T17:34+0300

türki̇ye

adana

adana valiliği

aile

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile yılı

recep tayyip erdoğan

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Adana’da, Valilik öncülüğünde imzalanan protokolle mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinde ailelere özel indirim uygulanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında Adana'da, evlilik hazırlığındaki çiftler ve ailelere mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada yüzde 5 indirim uygulanacağı açıklandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in de yer aldığı törende protokol imzalanırken aile yapısını güçlendirecek her adımın destekleneceği aktarıldı.İndirimin Adana Ticaret Odasına kayıtlı ve girişinde 'Aile Yılına özel indirimler burada' yazılı mağazalarda yaş sınırı olmaksızın geçerli olacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/cumhurbaskani-erdogan-2026-2035-yillari-arasini-aile-nufus-10-yili-ilan-ediyoruz-1096462220.html

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adana, adana valiliği, aile, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile yılı, recep tayyip erdoğan