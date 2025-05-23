https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/cumhurbaskani-erdogan-2026-2035-yillari-arasini-aile-nufus-10-yili-ilan-ediyoruz-1096462220.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026-2035 yılları arasını Aile Nüfus 10 Yılı ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026-2035 yılları arasını Aile Nüfus 10 Yılı ilan ediyoruz

Sputnik Türkiye

Uluslararası Aile Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2035 yılları arasını 'Aile Nüfus 10 Yılı ilan ettiklerini' açıkladı. Erdoğan... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T16:01+0300

2025-05-23T16:01+0300

2025-05-23T18:08+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

doğum oranı

nüfus

doğum yardımı

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Uluslararası Aile Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2035 yılları arasını 'Aile Nüfus 10 Yılı ilan ettiklerini' açıkladı. Erdoğan, Türkiye'deki doğurganlık hızının tarihteki en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekerek "Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu, bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerinin toplu olarak yapılacağını belirterek, "28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Kültür emperyalizmi, aile müessesesini hacklemeye çalışmaktadırCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; Modernleşmeyi ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın bireye de, topluma da huzur vermesi mümkün değildir. Ailenin çöktüğü, çözüldüğü, yıprandığı her toplum kökünden çürümeye, yozlaşmaya, çökmeye ve nihayetinde berhava olup gitmeye mahkumdur. Bunun için diyoruz ki aileyi savunmak, insanı savunmaktır. Aileyi korumak, toplumu yaşatmaktır. Aileyi büyütmek, geleceği inşa etmektir.Kendi mecrasında yaşanan değişimin de ötesinde küresel emperyalizmin aileyi özellikle hedef tahtasına koyduğunu müşahede ediyoruz. Kültür emperyalizmi tüm araç, gereç ve aparatlarıyla aile müessesesini hacklemeye çalışmaktadır.Bunun en çarpıcı örneği cinsiyetsizleştirme projesidirÖzgürlük ambalajıyla sunulan aslında büyük bir esaret ve kölelik düzenidir. Bunun en çarpıcı örneği ise hiç şüphesiz cinsiyetsizleştirme projesidir. LGBT denilen sapkınlığın çeşitli sebeplerle bunun önünü açan ülkelerde ne derece vahim boyutlara ulaştığını ibretle takip ediyoruz. Tercihlere saygı denilerek meşrulaştırılan bu sapkınlık, bugün farklı hiçbir sese, görüşe tahammülü olmayan bir zorbalığa, bir faşizme dönüşmüştür.Sırf LGBT belasını eleştirdiği için sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler, bilim insanları linç edilmekte, adeta yaşayan birer ölüye çevrilmektedir. Bir başka acı verici gerçek ise şudur: Cinsiyetsizleştirme projeleriyle insan fıtratını inkar edenler, çocuklarımızın bedenlerine geri dönüşü olmayan tıbbi müdahalelerde bulunarak aslında masum çocukları da istismar etmektedir. Bu ısrarı, bu istismarı kesinlikle seyredemeyiz. Daha 4-5 yaşındaki yavrularımıza uzanan bu kirli ve rezil ellerin, insanı insanlığından utandıran çarpık ilişkileri meşrulaştırmaya çalışması elbette tesadüfi değildir. Bunlar insanlık düşmanıdır, kadın düşmanıdır, çocuk düşmanıdır. LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir.Hiçbir zorbalığa eyvallah demeyeceğizFarklı ülkelerde aileyi kadın ve erkek arasındaki meşru birliktelik olarak tanımlayan yasal ve anayasal düzenlemelerden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yönde adım atan liderlerin maruz kaldığı saldırıların gayet farkındayız. Ama ne pahasına olursa olsun, insanlığın bekasını ilgilendiren böylesine hayati bir meselede dik duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak aileye savaş açan hiçbir ideolojiye, insanın doğasını inkar eden hiçbir zorbalığa eyvallah demeyeceğimizi burada özellikle ifade ediyorum. Bu bir felaketTürkiye'nin doğurganlık hızı, tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir. Ülkemizde doğum hızının düşmesinin sebebi asla ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değildir. Tam aksine, kişi başına düşen gelirin şu anki seviyenin beşte biri olduğu dönemlerde, ülkemizin doğurganlık hızı yaklaşık iki kat daha fazlaydı. Yıllar içerisinde refah seviyesi yükseldikçe birçok sebepten ötürü doğurganlık hızımız düşmeye başladı."Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs'ta toplu olarak yapılacak 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.Aile 10 yılı ilan ediyoruz2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde iş hayatından eğitime, kültürden şehir planlamasına, teknolojiden sosyal politikalara kadar tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız."

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recep tayyip erdoğan, doğum oranı, nüfus, doğum yardımı