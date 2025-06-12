https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/texasta-hafta-sonu-beklenen-protestolara-karsi-7-bin-asker-gorevlendirildi-1096988196.html

Teksas'ta hafta sonu beklenen protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi

Teksas'ta hafta sonu beklenen protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi

Sputnik Türkiye

ABD'de ​​Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalette gerçekleşeceği öngörülen protestolar için Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T23:16+0300

2025-06-12T23:16+0300

2025-06-12T23:51+0300

dünya

teksas

abd

los angeles

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096988039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7a23f0c7451f38b61acc68d4a88956d.jpg

ABD'de ​​Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesinde Los Angeles kentinde yaşanan protestolara atıfta bulunan Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Teksas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir. Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trumptan-iran-ile-ilgili-aciklama-daha-dostane-bir-yol-tercih-ederim-1096986024.html

teksas

abd

los angeles

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

teksas, abd, los angeles, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)