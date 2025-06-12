https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/texasta-hafta-sonu-beklenen-protestolara-karsi-7-bin-asker-gorevlendirildi-1096988196.html
Teksas'ta hafta sonu beklenen protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi
Teksas'ta hafta sonu beklenen protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi
Sputnik Türkiye
ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalette gerçekleşeceği öngörülen protestolar için Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T23:16+0300
2025-06-12T23:16+0300
2025-06-12T23:51+0300
dünya
teksas
abd
los angeles
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096988039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7a23f0c7451f38b61acc68d4a88956d.jpg
ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesinde Los Angeles kentinde yaşanan protestolara atıfta bulunan Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Teksas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir. Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trumptan-iran-ile-ilgili-aciklama-daha-dostane-bir-yol-tercih-ederim-1096986024.html
teksas
abd
los angeles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096988039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eede78d56a9548a7d61ad1456cbc246d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
teksas, abd, los angeles, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
teksas, abd, los angeles, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
Teksas'ta hafta sonu beklenen protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi
23:16 12.06.2025 (güncellendi: 23:51 12.06.2025)
ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalette gerçekleşeceği öngörülen protestolar için Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanından 2 bin askerin 7 bin askeri görevlendirdiğini bildirdi.
ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesinde
Los Angeles kentinde yaşanan protestolara atıfta bulunan Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Teksas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir. Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır." ifadelerini kullandı.