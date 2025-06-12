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Meteoroloji'den sıcak hava alarmı: Termometreler 30 dereceyi geçiyor
Meteoroloji'den sıcak hava alarmı: Termometreler 30 dereceyi geçiyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar yükseliyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da termometreler 30 dereceyi geçiyor, aşırı sıcaklar ülke... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Haziran Perşembe günü hava durumuna göre kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir – 32°C – Parçalı ve az bulutluEdirne – 34°C – Az bulutluİstanbul – 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluKırklareli – 32°C – Az bulutluEGEAfyonkarahisar – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir – 36°C – Az bulutlu ve açıkManisa – 37°C – Az bulutlu ve açıkUşak – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluAKDENİZAdana – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya – 30°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 31°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 35°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı – 34°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluEskişehir – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlıKonya – 33°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu – 29°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce – 30°C – Parçalı bulutluSinop – 30°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak – 25°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluRize – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıSamsun – 26°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon – 24°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutluVan – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutluGaziantep – 38°C – Parçalı bulutluMardin – 36°C – Parçalı ve az bulutluSiirt – 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
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Meteoroloji'den sıcak hava alarmı: Termometreler 30 dereceyi geçiyor

06:58 12.06.2025
© AA / Erçin ErtürkSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar yükseliyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da termometreler 30 dereceyi geçiyor, aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Haziran Perşembe günü hava durumuna göre kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Balıkesir – 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 34°C – Az bulutlu
İstanbul – 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli – 32°C – Az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Manisa – 37°C – Az bulutlu ve açık
Uşak – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 30°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı – 34°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Eskişehir – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 33°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 29°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce – 30°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Rize – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Samsun – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 24°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Van – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
Gaziantep – 38°C – Parçalı bulutlu
Mardin – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
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