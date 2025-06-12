https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/meteorolojiden-sicak-hava-alarmi-termometreler-30-dereceyi-geciyor-1096961745.html

Meteoroloji'den sıcak hava alarmı: Termometreler 30 dereceyi geçiyor

Meteoroloji'den sıcak hava alarmı: Termometreler 30 dereceyi geçiyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar yükseliyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da termometreler 30 dereceyi geçiyor, aşırı sıcaklar ülke... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T06:58+0300

2025-06-12T06:58+0300

2025-06-12T06:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Haziran Perşembe günü hava durumuna göre kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir – 32°C – Parçalı ve az bulutluEdirne – 34°C – Az bulutluİstanbul – 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluKırklareli – 32°C – Az bulutluEGEAfyonkarahisar – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir – 36°C – Az bulutlu ve açıkManisa – 37°C – Az bulutlu ve açıkUşak – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluAKDENİZAdana – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya – 30°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 31°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 35°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı – 34°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluEskişehir – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlıKonya – 33°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu – 29°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce – 30°C – Parçalı bulutluSinop – 30°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak – 25°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluRize – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıSamsun – 26°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon – 24°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutluVan – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutluGaziantep – 38°C – Parçalı bulutluMardin – 36°C – Parçalı ve az bulutluSiirt – 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

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