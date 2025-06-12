Meteoroloji'den sıcak hava alarmı: Termometreler 30 dereceyi geçiyor
© AA / Erçin ErtürkSıcak hava
© AA / Erçin Ertürk
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar yükseliyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da termometreler 30 dereceyi geçiyor, aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Haziran Perşembe günü hava durumuna göre kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Balıkesir – 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 34°C – Az bulutlu
İstanbul – 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli – 32°C – Az bulutlu
Balıkesir – 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 34°C – Az bulutlu
İstanbul – 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli – 32°C – Az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Manisa – 37°C – Az bulutlu ve açık
Uşak – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Afyonkarahisar – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Manisa – 37°C – Az bulutlu ve açık
Uşak – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 30°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Adana – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 30°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı – 34°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Eskişehir – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 33°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Ankara – 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı – 34°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Eskişehir – 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 33°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 29°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce – 30°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Bolu – 29°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce – 30°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Rize – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Samsun – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 24°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Amasya – 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Rize – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Samsun – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 24°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Van – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Van – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
Gaziantep – 38°C – Parçalı bulutlu
Mardin – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
Diyarbakır – 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
Gaziantep – 38°C – Parçalı bulutlu
Mardin – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu