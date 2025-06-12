https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/son-15-ayda-bin-250-deprem-meydana-geldi-guncel-diri-fay-haritasinda-gorunmeyen-tehlike-1096970935.html
Son 1.5 ayda bin 250 deprem meydana geldi: Güncel diri fay haritasında görünmeyen tehlike
Son 1.5 ayda bin 250 deprem meydana geldi: Güncel diri fay haritasında görünmeyen tehlike
Sputnik Türkiye
Kütahya’nın Simav ilçesinde 2025 başından bu yana 1350 deprem kaydedildi. Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bu sarsıntıların 1250’sinin son 1.5 ayda gerçekleştiğini... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:30+0300
2025-06-12T11:30+0300
2025-06-12T11:30+0300
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, 2025 yılı başından itibaren Simav ilçesinde 1350 depremin kaydedildiğini açıkladı. Özburan, "Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti" dedi.4’ün üzerinde 8 deprem yaşandıÖzburan, 21 Nisan’da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Özburan, “10 Haziran Salı günü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem birçok yerden hissedildi. 21 Nisan'dan bu yana 4’ün üzerinde, en büyüğü 4,6 olan 8 deprem kaydedildi. Bu depremlerin 4,6’yı geçmediğini görüyoruz” açıklamasını yaptı.'Bu depremler klasik tektonik değil'Doç. Dr. Özburan, “Klasik tektonik depremlerde bir ana şok olur, ardından büyüklüğü azalan artçılar gelir. Ama burada böyle bir durum yok” diyerek yaşanan sarsıntıların olağandışı seyrine dikkat çekti.Depremler aktif faylar arasında yaşanıyorDepremlerin, Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bölgede meydana geldiğini belirten Özburan, bu alanın yer bilimleri açısından oldukça hassas olduğunu vurguladı.'Deprem fırtınası sürebilir' uyarısıÖzburan, bölgede yaşanan durumu “deprem fırtınası” olarak niteleyerek şunları söyledi:“Bölgede yılın başından beri 1350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların 1250’si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna ‘deprem fırtınası’ diyebiliriz. Bu fırtınanın devam etmesini bekliyoruz.”Jeotermal kaynaklı olabilirDepremlerin kökenine ilişkin değerlendirmede bulunan Özburan, jeotermal kaynakların etkili olabileceğini belirtti. “Simav’daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Amerika ve Güney Kaliforniya’da benzer örnekler var. Asıl cevabı çalışmalar tamamlandığında verebiliriz” dedi.fay haritasında görünmeyen bölgedeÖzburan, sismik hareketliliğin yaşandığı bölgenin güncel diri fay haritasında görünmediğini ancak depremlerin kuzey-batı, güney-doğu uzanımlı olan Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kutahyada-art-arda-depremler-sonrasi-uzmanlar-dikkat-cekti-bolge-geriliyor-72lik-deprem-uyarisi-1096932494.html
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kütahya, deprem, fay
Son 1.5 ayda bin 250 deprem meydana geldi: Güncel diri fay haritasında görünmeyen tehlike
Kütahya’nın Simav ilçesinde 2025 başından bu yana 1350 deprem kaydedildi. Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bu sarsıntıların 1250’sinin son 1.5 ayda gerçekleştiğini belirtti. Uzman, bölgede devam eden bu hareketliliği "deprem fırtınası" olarak tanımladı ve jeotermal kökenli olabileceğine dikkat çekti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, 2025 yılı başından itibaren Simav ilçesinde 1350 depremin kaydedildiğini açıkladı. Özburan, "Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti" dedi.
4’ün üzerinde 8 deprem yaşandı
Özburan, 21 Nisan’da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Özburan, “10 Haziran Salı günü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem birçok yerden hissedildi. 21 Nisan'dan bu yana 4’ün üzerinde, en büyüğü 4,6 olan 8 deprem kaydedildi. Bu depremlerin 4,6’yı geçmediğini görüyoruz” açıklamasını yaptı.
'Bu depremler klasik tektonik değil'
Doç. Dr. Özburan, “Klasik tektonik depremlerde bir ana şok olur, ardından büyüklüğü azalan artçılar gelir. Ama burada böyle bir durum yok” diyerek yaşanan sarsıntıların olağandışı seyrine dikkat çekti.
Depremler aktif faylar arasında yaşanıyor
Depremlerin, Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bölgede meydana geldiğini belirten Özburan, bu alanın yer bilimleri açısından oldukça hassas olduğunu vurguladı.
'Deprem fırtınası sürebilir' uyarısı
Özburan, bölgede yaşanan durumu “deprem fırtınası” olarak niteleyerek şunları söyledi:
“Bölgede yılın başından beri 1350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların 1250’si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna ‘deprem fırtınası’ diyebiliriz. Bu fırtınanın devam etmesini bekliyoruz.”
Jeotermal kaynaklı olabilir
Depremlerin kökenine ilişkin değerlendirmede bulunan Özburan, jeotermal kaynakların etkili olabileceğini belirtti. “Simav’daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Amerika ve Güney Kaliforniya’da benzer örnekler var. Asıl cevabı çalışmalar tamamlandığında verebiliriz” dedi.
fay haritasında görünmeyen bölgede
Özburan, sismik hareketliliğin yaşandığı bölgenin güncel diri fay haritasında görünmediğini ancak depremlerin kuzey-batı, güney-doğu uzanımlı olan Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.