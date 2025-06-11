https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/engelli-ve-ilac-raporu-bulunanlar-dikkat-saglik-bakanligi-yeni-uygulamayi-hayata-geciriyor-1096943566.html

Engelli ve ilaç raporu bulunanlar dikkat: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hayata geçiriyor

Engelli ve ilaç raporu bulunanlar dikkat: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hayata geçiriyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran'da dolacak olan engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesi için yeni uygulamayı hayata geçiriyor. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T12:45+0300

2025-06-11T12:45+0300

2025-06-11T12:51+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

rapor

engelli

engelli raporu

sağlık raporu

sahte sağlık raporu

ilaç raporu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_0:151:2901:1782_1920x0_80_0_0_764961914b51c0996ea2c8205b43b2a6.jpg

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan "engelli" ve "ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre, kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30.06.2025 tarihine kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık “Rapor Yenileme” takvimi oluşturuldu. Vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan “Rapor Yenileme” süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek.Öncelik rapor süresi dolmak üzere olan hastalardaDüzenlemeye göre; öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile paylaşılacak.Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. “Rapor Yenileme” kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.Rapor süresi dolanlar SMS ile bilgilendirilecekAyrıca, süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak. Mesajda şu ifadelere yer verilecek: “Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır."120 gün ileri tarihli randevu planlaması yapılabilecekTüm hastaneler, “Rapor Yenileme” kliniği için MHRS’ye özel, randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabilecek.MHRS Koordinasyon Birimi Vatandaşlar, randevu günü hastanelerde “MHRS Koordinasyon Birimi”ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre yönlendirme yapacak. Başvuru bir engelli raporu içinse Sağlık Kurulu’na, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine kayıt ve yönlendirme sağlanacak.Yenilenmeyen raporlar geçersiz olacakRaporlar yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlar ile işlem yapılabilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/emsal-karara-imza-atildi-basarisiz-estetik-ameliyati-icin-tazminat-karari-1096917900.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

engelli raporu, ilaç raporu, engelli raporu yeni uygulama, ilaç raporu yeni düzenleme, sağlık bakanlığı yeni uygulama, engelli raporu nasıl alınacak, ilaç raporu nasıl alınacak