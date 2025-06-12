https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-ve-ukrayna-esir-takasi-gerceklestirdi-1096978886.html

Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi

Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakerede bir dizi konuda anlaşma sağlayan Rusya ve Ukrayna, anlaşmaları hayata geçirmeye devam ediyor. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T14:33+0300

2025-06-12T14:33+0300

2025-06-12T14:43+0300

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ukrayna

rusya savunma bakanlığı

esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca savaş esiri takası gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.Dün cenaze takası yapılmıştıRusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, dün bir açıklama yaparak, 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak Rusya ile Ukrayna arasında askerlerin cenazelerinin takasına başlandığını duyurdu.

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası