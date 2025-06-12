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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-ve-ukrayna-esir-takasi-gerceklestirdi-1096978886.html
Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi
Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakerede bir dizi konuda anlaşma sağlayan Rusya ve Ukrayna, anlaşmaları hayata geçirmeye devam ediyor. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T14:33+0300
2025-06-12T14:43+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca savaş esiri takası gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.Dün cenaze takası yapılmıştıRusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, dün bir açıklama yaparak, 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak Rusya ile Ukrayna arasında askerlerin cenazelerinin takasına başlandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-isgalden-kurtarildi-1096976656.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası

Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi

14:33 12.06.2025 (güncellendi: 14:43 12.06.2025)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRusya-Ukrayna esir takası
Rusya-Ukrayna esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakerede bir dizi konuda anlaşma sağlayan Rusya ve Ukrayna, anlaşmaları hayata geçirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca savaş esiri takası gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.

Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.

Dün cenaze takası yapılmıştı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, dün bir açıklama yaparak, 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak Rusya ile Ukrayna arasında askerlerin cenazelerinin takasına başlandığını duyurdu.
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