https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-isgalden-kurtarildi-1096976656.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T13:41+0300
2025-06-12T13:41+0300
2025-06-12T13:37+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, 'Tsentr' Askeri Grubu'na bağlı birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskogo ve Alekseyevka yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 380 asker, 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat depoları, İHA imalathaneleri ve depoları, insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 260 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putinden-rusya-gunu-vurgusu-rus-devletinin-bin-yili-askin-suredir-devam-eden-yolculugunu-simgeliyor-1096975152.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 380 asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, 'Tsentr' Askeri Grubu'na bağlı birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskogo ve Alekseyevka yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 380 asker, 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat depoları, İHA imalathaneleri ve depoları, insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 260 uçak tipi İHA imha etti.