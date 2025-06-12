https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-isgalden-kurtarildi-1096976656.html

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T13:41+0300

2025-06-12T13:41+0300

2025-06-12T13:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, 'Tsentr' Askeri Grubu'na bağlı birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskogo ve Alekseyevka yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 380 asker, 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat depoları, İHA imalathaneleri ve depoları, insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 260 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putinden-rusya-gunu-vurgusu-rus-devletinin-bin-yili-askin-suredir-devam-eden-yolculugunu-simgeliyor-1096975152.html

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ukrayna

donbass

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti