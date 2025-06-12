Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Amasra faciasında gerekçeli karar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko: 'Rusya ve Türkiye birlikte olmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yalnızlığın şairi 'Lavinia' şiiri ile tanınıyordu
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Körfez ülkelerinde halkın en az yarısı sefalet içinde’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
17:38
2 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Gaziosmanpaşa belediyesi CHP’den AK Parti’ye geçti
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-isgalden-kurtarildi-1096976656.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T13:41+0300
2025-06-12T13:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086054986_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_5661f17e82fedbf05eb7e633d270843b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, 'Tsentr' Askeri Grubu'na bağlı birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskogo ve Alekseyevka yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 380 asker, 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat depoları, İHA imalathaneleri ve depoları, insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 260 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putinden-rusya-gunu-vurgusu-rus-devletinin-bin-yili-askin-suredir-devam-eden-yolculugunu-simgeliyor-1096975152.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086054986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f47374c0a6b8ca2d472acd561a9ba7cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha işgalden kurtarıldı

13:41 12.06.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 380 asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, 'Tsentr' Askeri Grubu'na bağlı birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskogo ve Alekseyevka yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 380 asker, 4 tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat depoları, İHA imalathaneleri ve depoları, insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 260 uçak tipi İHA imha etti.
Президент Владимир Путин вручил государственные премии и медали Герой Труда - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
DÜNYA
Putin'den Rusya Günü vurgusu: 'Rus devletinin bin yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunu simgeliyor'
12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала