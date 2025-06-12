Putin'den Rusya Günü vurgusu: 'Rus devletinin bin yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunu simgeliyor'

"Rusya Devleti'nin güçlü, kesintisiz, bin yılı aşkın yolunu, tarihini ve kültürünü, eşsiz doğal zenginliklerini, ülkemizin bölgelerinin çeşitliliğini ve özgünlüğünü, çok uluslu halkımızın ortak kaderini, tüm nesillerin Anavatan'a hizmetlerini, emek birliği geleneklerine bağlılıklarını ve askeri başarılarını simgeleyen bayramınızı tüm kalbimle kutluyorum.

Rusya'ya ilişkin böylesine bütüncül bir algı, hepimizin ortak, en önemli kazanımı olmakla birlikte Anavatan'a karşı şefkatli, evlat sevgisi dolu bir tutum, samimi bir bağlılık, onun gücünü, bağımsızlığını ve egemenliğini pekiştiriyor."