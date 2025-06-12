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Putin'den Rusya Günü vurgusu: 'Rus devletinin bin yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunu simgeliyor'
Putin'den Rusya Günü vurgusu: 'Rus devletinin bin yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunu simgeliyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran 'Rusya Günü' Kremlin'de... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T12:42+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl Rusya Günü'nde Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Emek Kahramanları Ödülleri ve Devlet Ödülleri takdim töreninde Rusların bu özel gününü tebrik etti. Törende bir konuşma yapan Putin, bu bayramın Rusya'nın gücünü gösterdiğini belirterek Rusya Günü'nün Rus devletinin güçlü ve bin yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden yolculuğunu simgelediğini, Rusların anavatanlarına bağlılığının Rusya'nın gücünü, bağımsızlığını ve egemenliğini pekiştirdiğini vurguladı.Rusya lideri, Kremlin Sarayı Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenen ve önemli isimlerin katıldığı görkemli törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Egemenlik Deklarasyonu kabul edildiRusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) parlamentosu 12 Haziran 1990’da Egemenlik Deklarasyonu’nu kabul etti. Bu deklarasyonla Rusya kanunları ve Anayasası’nın Sovyetler Birliği’ninki önünde öncelikli nitelik taşıdığı, tüm yurttaşlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin için eşit haklara sahip olduğu belirtildi. Yeni anayasa için temel oluşturduğu kaydedilen belgenin lehine 907 vekil, aleyhine ise 13 vekil kullandı, 9 vekil de çekimser kaldı. Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti’nin ana organı Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Boris Yeltsin, Deklarasyon’u imzaladı.1992’de resmi bayram olduRusya Yüksek Sovyeti 11 Haziran 1992’de 12 Haziran’ı resmi bayram olarak belirleyen bir kararname yayınladı. Rusya İş Kanunu’nda 25 Eylül 1992’de konuyla ilgili düzenleme yapıldı. Geçmişte ‘Devlet Egemenliği Deklarasyonu Günü’ olarak ilan edilen bu bayramın ismi 2002 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘Rusya Günü’ olarak değiştirildi. Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.Rusya Günü kutlamalarıRusya Günü’nde ülkenin dört bir yanında konserler veriliyor, havai fişekli kutlama etkinlikleri, spor faaliyetleri düzenleniyor. Bugün ayrıca Kremlin’de 1995’ten beri bir gelenek olduğu üzere ülkede sanat, bilim, teknoloji, edebiyat alanında devlet nişanları veriliyor.
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rusya, sovyetler birliği, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, rusya günü, vladimir putin
rusya, sovyetler birliği, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, rusya günü, vladimir putin

Putin'den Rusya Günü vurgusu: 'Rus devletinin bin yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunu simgeliyor'

12:42 12.06.2025 (güncellendi: 12:56 12.06.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин вручил государственные премии и медали "Герой Труда"
Президент Владимир Путин вручил государственные премии и медали Герой Труда - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran 'Rusya Günü' Kremlin'de düzenlenen etkinlikle kutlanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl Rusya Günü'nde Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Emek Kahramanları Ödülleri ve Devlet Ödülleri takdim töreninde Rusların bu özel gününü tebrik etti.

Törende bir konuşma yapan Putin, bu bayramın Rusya'nın gücünü gösterdiğini belirterek Rusya Günü'nün Rus devletinin güçlü ve bin yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden yolculuğunu simgelediğini, Rusların anavatanlarına bağlılığının Rusya'nın gücünü, bağımsızlığını ve egemenliğini pekiştirdiğini vurguladı.

Rusya lideri, Kremlin Sarayı Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenen ve önemli isimlerin katıldığı görkemli törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devleti'nin güçlü, kesintisiz, bin yılı aşkın yolunu, tarihini ve kültürünü, eşsiz doğal zenginliklerini, ülkemizin bölgelerinin çeşitliliğini ve özgünlüğünü, çok uluslu halkımızın ortak kaderini, tüm nesillerin Anavatan'a hizmetlerini, emek birliği geleneklerine bağlılıklarını ve askeri başarılarını simgeleyen bayramınızı tüm kalbimle kutluyorum.

Rusya'ya ilişkin böylesine bütüncül bir algı, hepimizin ortak, en önemli kazanımı olmakla birlikte Anavatan'a karşı şefkatli, evlat sevgisi dolu bir tutum, samimi bir bağlılık, onun gücünü, bağımsızlığını ve egemenliğini pekiştiriyor."

Egemenlik Deklarasyonu kabul edildi

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) parlamentosu 12 Haziran 1990’da Egemenlik Deklarasyonu’nu kabul etti. Bu deklarasyonla Rusya kanunları ve Anayasası’nın Sovyetler Birliği’ninki önünde öncelikli nitelik taşıdığı, tüm yurttaşlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin için eşit haklara sahip olduğu belirtildi. Yeni anayasa için temel oluşturduğu kaydedilen belgenin lehine 907 vekil, aleyhine ise 13 vekil kullandı, 9 vekil de çekimser kaldı. Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti’nin ana organı Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Boris Yeltsin, Deklarasyon’u imzaladı.

1992’de resmi bayram oldu

Rusya Yüksek Sovyeti 11 Haziran 1992’de 12 Haziran’ı resmi bayram olarak belirleyen bir kararname yayınladı. Rusya İş Kanunu’nda 25 Eylül 1992’de konuyla ilgili düzenleme yapıldı.

Geçmişte ‘Devlet Egemenliği Deklarasyonu Günü’ olarak ilan edilen bu bayramın ismi 2002 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘Rusya Günü’ olarak değiştirildi. Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.

Rusya Günü kutlamaları

Rusya Günü’nde ülkenin dört bir yanında konserler veriliyor, havai fişekli kutlama etkinlikleri, spor faaliyetleri düzenleniyor.

Bugün ayrıca Kremlin’de 1995’ten beri bir gelenek olduğu üzere ülkede sanat, bilim, teknoloji, edebiyat alanında devlet nişanları veriliyor.
toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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