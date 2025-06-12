Putin, ‘Kahramanlar Zamanı’ programının katılımcılarıyla bir araya geldi

Rus halkının ve Rusya'nın ölümsüzlüğü, Rusya'nın çok uluslu halkı ve bin yıllık ortak devletimiz. Ülkemiz zaman zaman çok zorlu sınavlardan geçiyor ve bu ölümsüzlük ülkemizin zaferlerinde ifadesini buluyor.

Bu programı düzenlerken, programın sadece isim olarak değil, özünde de ülkenin bugünü ve yarını sizin gibi insanlarla bağlantılı hale getirecek koşullar yaratmasını çok istedim, bu sizin zamanınız olsun istedim. Bu yüzden programa ‘Kahramanların Zamanı’ adını verdik.