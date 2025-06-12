https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putin-kahramanlar-zamani-programinin-katilimcilariyla-bir-araya-geldi-1096984143.html
Putin, ‘Kahramanlar Zamanı’ programının katılımcılarıyla bir araya geldi
Putin, ‘Kahramanlar Zamanı’ programının katılımcılarıyla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle ‘Kahramanlar Zamanı’ programının katılımcılarıyla Kremlin'de bir araya geldi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T17:51+0300
2025-06-12T17:51+0300
2025-06-12T17:49+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
rusya günü
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092074360_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_60ef5bc7765f73212f924ba2b23e6e1e.jpg
Rus lider, ‘Kahramanlar Zamanı’ programının, Rusya'nın bugünü ve geleceğinin ülkenin kahramanlarıyla ilişkilendirilebilmesi amacıyla oluşturulduğunu belirterek, şunları ifade etti:Putin, geçen yılın şubat ayında özel askeri operasyonun gazileri ve savaşçılarına yönelik bir kadro programının başlatıldığını duyurmuştu.Projenin amacı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ve eski personeli arasından, hükümet organlarında ve büyük şirketlerde çalışmak üzere yüksek nitelikli yöneticiler yetiştirmek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putinden-rusya-gunu-vurgusu-rus-devletinin-bin-yili-askin-suredir-devam-eden-yolculugunu-simgeliyor-1096975152.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092074360_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_7dbe00aecbcd0cf9d71593c826f254db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, kremlin, rusya günü, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, rusya
vladimir putin, kremlin, rusya günü, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, rusya
Putin, ‘Kahramanlar Zamanı’ programının katılımcılarıyla bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle ‘Kahramanlar Zamanı’ programının katılımcılarıyla Kremlin'de bir araya geldi.
Rus lider, ‘Kahramanlar Zamanı’ programının, Rusya'nın bugünü ve geleceğinin ülkenin kahramanlarıyla ilişkilendirilebilmesi amacıyla oluşturulduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Rus halkının ve Rusya'nın ölümsüzlüğü, Rusya'nın çok uluslu halkı ve bin yıllık ortak devletimiz. Ülkemiz zaman zaman çok zorlu sınavlardan geçiyor ve bu ölümsüzlük ülkemizin zaferlerinde ifadesini buluyor.
Bu programı düzenlerken, programın sadece isim olarak değil, özünde de ülkenin bugünü ve yarını sizin gibi insanlarla bağlantılı hale getirecek koşullar yaratmasını çok istedim, bu sizin zamanınız olsun istedim. Bu yüzden programa ‘Kahramanların Zamanı’ adını verdik.
Putin, geçen yılın şubat ayında özel askeri operasyonun gazileri ve savaşçılarına yönelik bir kadro programının başlatıldığını duyurmuştu.
Projenin amacı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ve eski personeli arasından, hükümet organlarında ve büyük şirketlerde çalışmak üzere yüksek nitelikli yöneticiler yetiştirmek.