https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putin-drone-operatorlerimiz-dusmanin-techizat-ve-tesislerinin-yuzde-50sini-imha-etti-1096986765.html
Putin: Drone operatörlerimiz, düşmanın teçhizat ve tesislerinin yüzde 50'sini imha etti
Putin: Drone operatörlerimiz, düşmanın teçhizat ve tesislerinin yüzde 50'sini imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2027-2036 yıllarına yönelik devlet silahlanma programı konusunda ikinci bir toplantı düzenledi. Toplantı, hava savunma... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T21:28+0300
2025-06-12T21:28+0300
2025-06-12T21:26+0300
dünya
vladimir putin
rusya
silahlanma
program
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
teknoloji
uzay kuvvetleri
yapay zeka
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Rus lider, özel askeri operasyonun modern muharebe koşullarında hava saldırısı ve hava muharebesi araçlarının rolü, taktikleri, uygulama ölçeği ve araç yelpazesinin önemli ölçüde değiştiğini gösterdiğini belirterek, bunların hem nicelik hem de nitelik olarak arttığına dikkat çekti.Putin, “Devlet programı, silah sistemleri ve askeri teçhizata ileri dijital teknolojiler ve yapay zekanın yaygın olarak uygulanması, yeni fiziksel prensiplere dayalı silahların geliştirilmesi, kara ve deniz robotik komplekslerinin geliştirilmesine odaklanmalıdır” dedi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putin-kahramanlar-zamani-programinin-katilimcilariyla-bir-araya-geldi-1096984143.html
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vladimir putin, rusya, silahlanma, program, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), teknoloji, uzay kuvvetleri, yapay zeka
vladimir putin, rusya, silahlanma, program, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), teknoloji, uzay kuvvetleri, yapay zeka
Putin: Drone operatörlerimiz, düşmanın teçhizat ve tesislerinin yüzde 50'sini imha etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2027-2036 yıllarına yönelik devlet silahlanma programı konusunda ikinci bir toplantı düzenledi. Toplantı, hava savunma, uzay sistemleri ve insansız hava araçlarının modernizasyonu konularına ayrıldı.
Rus lider, özel askeri operasyonun modern muharebe koşullarında hava saldırısı ve hava muharebesi araçlarının rolü, taktikleri, uygulama ölçeği ve araç yelpazesinin önemli ölçüde değiştiğini gösterdiğini belirterek, bunların hem nicelik hem de nitelik olarak arttığına dikkat çekti.
Putin, “Devlet programı, silah sistemleri ve askeri teçhizata ileri dijital teknolojiler ve yapay zekanın yaygın olarak uygulanması, yeni fiziksel prensiplere dayalı silahların geliştirilmesi, kara ve deniz robotik komplekslerinin geliştirilmesine odaklanmalıdır” dedi.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana hava savunma kuvvetlerimiz 80 binden fazla hava hedefini imha etti, bunlardan 7 bin 500’ü modern operasyonel-taktik ve seyir füzeleriydi.
Yeni devlet silahlanma programı, türü ne olursa olsun hedefleri etkili bir şekilde vuracak evrensel bir hava savunma sisteminin oluşturulmasını sağlamalıdır.
Özellikle çeşitli tipteki insansız hava araçlarına karşı mücadele, yeni yaklaşımlar ve standart dışı çözümler gerektiriyor.
İnsansız hava araçlarının muharebe amaçlı kullanımının etkinliğinde hızlı bir artış gözlemleniyor.
Drone operatörlerimiz, düşmanın teçhizat ve tesislerinin yüzde 50'sini imha etmiş ve hasar vermiştir.
Rusya şu anda ayrı bir birim olarak insansız sistemler kuvvetleri oluşturuyor.
Bunların hızlı ve nitelikli bir şekilde gelişmelerini sağlamak gerekiyor.
Uzay kuvvetlerinin geliştirilmesi önemli bir alan olmaya devam ediyor.
Çeşitli amaçlara yönelik uzay araçları grubunun oluşturulması zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.