https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putin-drone-operatorlerimiz-dusmanin-techizat-ve-tesislerinin-yuzde-50sini-imha-etti-1096986765.html

Putin: Drone operatörlerimiz, düşmanın teçhizat ve tesislerinin yüzde 50'sini imha etti

Putin: Drone operatörlerimiz, düşmanın teçhizat ve tesislerinin yüzde 50'sini imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2027-2036 yıllarına yönelik devlet silahlanma programı konusunda ikinci bir toplantı düzenledi. Toplantı, hava savunma... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T21:28+0300

2025-06-12T21:28+0300

2025-06-12T21:26+0300

dünya

vladimir putin

rusya

silahlanma

program

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

teknoloji

uzay kuvvetleri

yapay zeka

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Rus lider, özel askeri operasyonun modern muharebe koşullarında hava saldırısı ve hava muharebesi araçlarının rolü, taktikleri, uygulama ölçeği ve araç yelpazesinin önemli ölçüde değiştiğini gösterdiğini belirterek, bunların hem nicelik hem de nitelik olarak arttığına dikkat çekti.Putin, “Devlet programı, silah sistemleri ve askeri teçhizata ileri dijital teknolojiler ve yapay zekanın yaygın olarak uygulanması, yeni fiziksel prensiplere dayalı silahların geliştirilmesi, kara ve deniz robotik komplekslerinin geliştirilmesine odaklanmalıdır” dedi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/putin-kahramanlar-zamani-programinin-katilimcilariyla-bir-araya-geldi-1096984143.html

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, silahlanma, program, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), teknoloji, uzay kuvvetleri, yapay zeka