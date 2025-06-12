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ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan ‘Rusya Günü’ kutlama mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan ‘Rusya Günü’ kutlama mesajı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya halkının Rusya Günü’nü kutladı. Rubio, Ukrayna krizinin çözümünün ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişimine yardımcı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T08:26+0300
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dünya
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Rusya’da bugün Rusya Günü kutlanıyor. Farklı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları gelirken, Moskova’yla ilişkileri düzeltme yoluna giren ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden de dikkat çeken mesaj geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Marco Rubio, Rusya halkının Rusya Günü’nü kutladı.Rubio, “Amerikan halkı adına Rusya halkının Rusya Günü'nü kutluyorum. ABD, daha parlak bir gelecek arayışında Rusya halkını desteklemeye kararlı” ifadesini kullandı.Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmak amacıyla Rusya’yla işbirliğine hazır olduklarını teyit eden ABD’li bakan, çözümün Washington ve Moskova arasında daha olumlu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.Rusya GünüRusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran 'Rusya Günü' olarak kutlanıyor. Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/vucic-odessadaki-zirvede-rusya-karsiti-bildiriyi-desteklemedigini-acikladi-1096961206.html
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rusya, abd, marco rubio
rusya, abd, marco rubio

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan ‘Rusya Günü’ kutlama mesajı

08:26 12.06.2025 (güncellendi: 08:54 12.06.2025)
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya halkının Rusya Günü’nü kutladı. Rubio, Ukrayna krizinin çözümünün ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişimine yardımcı olacağını umudunu dile getirdi.
Rusya’da bugün Rusya Günü kutlanıyor. Farklı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları gelirken, Moskova’yla ilişkileri düzeltme yoluna giren ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden de dikkat çeken mesaj geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Marco Rubio, Rusya halkının Rusya Günü’nü kutladı.
Rubio, “Amerikan halkı adına Rusya halkının Rusya Günü'nü kutluyorum. ABD, daha parlak bir gelecek arayışında Rusya halkını desteklemeye kararlı” ifadesini kullandı.
Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmak amacıyla Rusya’yla işbirliğine hazır olduklarını teyit eden ABD’li bakan, çözümün Washington ve Moskova arasında daha olumlu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.

Rusya Günü

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran 'Rusya Günü' olarak kutlanıyor. Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.
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