https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/fenerbahce-teknik-direktor-jose-mourinhoyla-yola-devam-karari-aldi-1096955322.html

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı aldı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı aldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam etme kararı aldı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona da Portekizli... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T19:09+0300

2025-06-11T19:09+0300

2025-06-11T19:09+0300

spor

futbol

jose mourinho

acun ilıcalı

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Sarı-lacivertli kulüp, yeni sezon planlaması kapsamında Portekizli teknik adamla çalışmaya devam edeceği öğrenildi.TRT Spor'un haberine göre; Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni sezona da Jose Mourinho'yla başlayacağı açıklandı. Kulüpte asbaşkan Acun Ilıcalı ise takıma veda ederek görevinden istifa etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-gorevinden-ayrildi-1096954950.html

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futbol, jose mourinho, acun ilıcalı, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu