https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/fenerbahce-teknik-direktor-jose-mourinhoyla-yola-devam-karari-aldi-1096955322.html
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı aldı
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı aldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam etme kararı aldı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona da Portekizli... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T19:09+0300
2025-06-11T19:09+0300
2025-06-11T19:09+0300
spor
futbol
jose mourinho
acun ilıcalı
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Sarı-lacivertli kulüp, yeni sezon planlaması kapsamında Portekizli teknik adamla çalışmaya devam edeceği öğrenildi.TRT Spor'un haberine göre; Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni sezona da Jose Mourinho'yla başlayacağı açıklandı. Kulüpte asbaşkan Acun Ilıcalı ise takıma veda ederek görevinden istifa etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-gorevinden-ayrildi-1096954950.html
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futbol, jose mourinho, acun ilıcalı, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
futbol, jose mourinho, acun ilıcalı, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı aldı
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam etme kararı aldı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona da Portekizli çalıştırıcıyla başlayacak. Kulüpte asbaşkan Acun Ilıcalı ise görevinden istifa etti.
Sarı-lacivertli kulüp, yeni sezon planlaması kapsamında Portekizli teknik adamla çalışmaya devam edeceği öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni sezona da Jose Mourinho'yla başlayacağı açıklandı. Kulüpte asbaşkan Acun Ilıcalı ise takıma veda ederek görevinden istifa etti.