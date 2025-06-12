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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/moskovada-hafta-sonu-otopark-ucretsiz-olacak-1096961639.html
Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak
Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Günü şerefine 12-14 Haziran tarihleri ​​arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Günü dolayısıyla 12-14 Haziran tarihleri arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre, 14 Haziran’a kadar saatlik ücreti 380, 450 ve 600 ruble olan bölgeler ile dinamik tarifeli alanlar da dahil olmak üzere tüm cadde üzeri otoparklara ücretsiz olarak araç bırakılabilecek. Öte yandan, bariyerli otoparklar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
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moskova, rusya günü, otopark, otopark ücreti
moskova, rusya günü, otopark, otopark ücreti

Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak

05:16 12.06.2025
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinРейды МВД по обеспечению безопасности дорожного движения в Казани
Рейды МВД по обеспечению безопасности дорожного движения в Казани - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Rusya Günü şerefine 12-14 Haziran tarihleri ​​arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak.
Rusya Günü dolayısıyla 12-14 Haziran tarihleri arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre, 14 Haziran’a kadar saatlik ücreti 380, 450 ve 600 ruble olan bölgeler ile dinamik tarifeli alanlar da dahil olmak üzere tüm cadde üzeri otoparklara ücretsiz olarak araç bırakılabilecek.
Öte yandan, bariyerli otoparklar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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