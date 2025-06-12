https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/moskovada-hafta-sonu-otopark-ucretsiz-olacak-1096961639.html

Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak

Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Günü şerefine 12-14 Haziran tarihleri ​​arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T05:16+0300

2025-06-12T05:16+0300

2025-06-12T05:16+0300

dünya

moskova

rusya günü

otopark

otopark ücreti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096961479_0:0:2627:1478_1920x0_80_0_0_76b28524952911145ed1d022f312bbd9.jpg

Rusya Günü dolayısıyla 12-14 Haziran tarihleri arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre, 14 Haziran’a kadar saatlik ücreti 380, 450 ve 600 ruble olan bölgeler ile dinamik tarifeli alanlar da dahil olmak üzere tüm cadde üzeri otoparklara ücretsiz olarak araç bırakılabilecek. Öte yandan, bariyerli otoparklar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trump-rusya-buyukelcisinin-guven-mektubunu-kabul-etti-iki-buyuk-guc-olarak-catismasiz-yasamaya-1096960990.html

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova, rusya günü, otopark, otopark ücreti