https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/moskovada-hafta-sonu-otopark-ucretsiz-olacak-1096961639.html
Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak
Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Günü şerefine 12-14 Haziran tarihleri arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T05:16+0300
2025-06-12T05:16+0300
2025-06-12T05:16+0300
dünya
moskova
rusya günü
otopark
otopark ücreti
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Rusya Günü dolayısıyla 12-14 Haziran tarihleri arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre, 14 Haziran’a kadar saatlik ücreti 380, 450 ve 600 ruble olan bölgeler ile dinamik tarifeli alanlar da dahil olmak üzere tüm cadde üzeri otoparklara ücretsiz olarak araç bırakılabilecek. Öte yandan, bariyerli otoparklar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
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moskova, rusya günü, otopark, otopark ücreti
moskova, rusya günü, otopark, otopark ücreti
Moskova'da hafta sonu otopark ücretsiz olacak
Rusya Günü şerefine 12-14 Haziran tarihleri arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak.
Rusya Günü dolayısıyla 12-14 Haziran tarihleri arasında Moskova sokaklarında park etmek ücretsiz olacak.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre, 14 Haziran’a kadar saatlik ücreti 380, 450 ve 600 ruble olan bölgeler ile dinamik tarifeli alanlar da dahil olmak üzere tüm cadde üzeri otoparklara ücretsiz olarak araç bırakılabilecek.
Öte yandan, bariyerli otoparklar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.