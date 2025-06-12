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Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde ziyaret sırasında çıkan kavgada misafir, ev sahibi baba ile oğlu bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ortaca ilçesinde aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Olay Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda salı günü K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.
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ortaca, bıçaklama, bıçaklı saldırgan, muğla
ortaca, bıçaklama, bıçaklı saldırgan, muğla

Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

02:29 12.06.2025 (güncellendi: 02:30 12.06.2025)
© AA / Ömer KundakçıMuğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA / Ömer Kundakçı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde ziyaret sırasında çıkan kavgada misafir, ev sahibi baba ile oğlu bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ortaca ilçesinde aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda salı günü K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Evinden 750 metre mesafede ateşlenen silah hayatına mal oldu: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
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