https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/misafir-olarak-gittigi-evde-2-kisiyi-olduren-zanli-tutuklandi-1096960357.html

Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ziyaret sırasında çıkan kavgada misafir, ev sahibi baba ile oğlu bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T02:29+0300

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türki̇ye

ortaca

bıçaklama

bıçaklı saldırgan

muğla

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Ortaca ilçesinde aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Olay Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda salı günü K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kumeste-tavuklarina-bakarken-yorgun-mermi-hayatina-mal-oldu-olayla-ilgili-3-supheli-gozaltina-1096959728.html

türki̇ye

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ortaca, bıçaklama, bıçaklı saldırgan, muğla