https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/misafir-olarak-gittigi-evde-2-kisiyi-olduren-zanli-tutuklandi-1096960357.html
Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ziyaret sırasında çıkan kavgada misafir, ev sahibi baba ile oğlu bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T02:29+0300
2025-06-12T02:29+0300
2025-06-12T02:30+0300
türki̇ye
ortaca
bıçaklama
bıçaklı saldırgan
muğla
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Ortaca ilçesinde aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Olay Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda salı günü K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kumeste-tavuklarina-bakarken-yorgun-mermi-hayatina-mal-oldu-olayla-ilgili-3-supheli-gozaltina-1096959728.html
türki̇ye
ortaca
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ortaca, bıçaklama, bıçaklı saldırgan, muğla
ortaca, bıçaklama, bıçaklı saldırgan, muğla
Misafir olarak gittiği evde 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
02:29 12.06.2025 (güncellendi: 02:30 12.06.2025)
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ziyaret sırasında çıkan kavgada misafir, ev sahibi baba ile oğlu bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ortaca ilçesinde aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda salı günü K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.