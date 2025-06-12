https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kumeste-tavuklarina-bakarken-yorgun-mermi-hayatina-mal-oldu-olayla-ilgili-3-supheli-gozaltina-1096959728.html
Evinden 750 metre mesafede ateşlenen silah hayatına mal oldu: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Evinden 750 metre mesafede ateşlenen silah hayatına mal oldu: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'da tavuklarına kümeste baktığı sırada yorgun mermi isabet eden bir kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemedeyse merminin yaklaşık... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T01:09+0300
2025-06-12T01:09+0300
2025-06-12T01:11+0300
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antalya
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun mermi bir kişinin daha hayatına mal oldu. Suriye uyruklu 26 yaşındaki Abdurrahman Omar'ın evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi nedeniyle yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili 43 yaşındaki Hüseyin A., 24 yaşındaki Mehmet A.Y, ve 38 yaşındaki Yusuf Y. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin yaptığı incelemede merminin yaklaşık 750 metre mesafedeki bir evden ateşlendiğini belirledi.Suriye uyruklu Abdurrahman Omar çarşamba günü Varsak Menderes Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken boynunu tutarak eve dönmüş, yakınları tarafından götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.Yorgun mermi nedir?Silahla havaya ateş açılmasının ardından merminin ulaşabildiği menzilden irtifa kaybederek aşağı inmesi durumu yorgun mermi olarak adlandırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/antalyada-yorgun-mermi-can-aldi-yorgun-mermi-nedir-1096952409.html
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yorgun mermi, antalya, kümes
yorgun mermi, antalya, kümes
Evinden 750 metre mesafede ateşlenen silah hayatına mal oldu: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
01:09 12.06.2025 (güncellendi: 01:11 12.06.2025)
Antalya'da tavuklarına kümeste baktığı sırada yorgun mermi isabet eden bir kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemedeyse merminin yaklaşık 750 metre mesafedeki bir evden ateşlendiğini belirlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun mermi bir kişinin daha hayatına mal oldu. Suriye uyruklu 26 yaşındaki Abdurrahman Omar'ın evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi nedeniyle yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili 43 yaşındaki Hüseyin A., 24 yaşındaki Mehmet A.Y, ve 38 yaşındaki Yusuf Y. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin yaptığı incelemede merminin yaklaşık 750 metre mesafedeki bir evden ateşlendiğini belirledi.
Suriye uyruklu Abdurrahman Omar çarşamba günü Varsak Menderes Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken boynunu tutarak eve dönmüş, yakınları tarafından götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Silahla havaya ateş açılmasının ardından merminin ulaşabildiği menzilden irtifa kaybederek aşağı inmesi durumu yorgun mermi olarak adlandırılıyor.