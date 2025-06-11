https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/besinci-kattan-dustu-15-yasindaki-aselin-mucize-kurtulusu--1096949176.html
Beşinci kattan düştü: 1.5 yaşındaki Asel'in mucize kurtuluşu
Beşinci kattan düştü: 1.5 yaşındaki Asel'in mucize kurtuluşu
Sputnik Türkiye
Siirt'te 5. kattan otomobilin üzerine düşen 1.5 yaşındaki çocuk mucize eseri kurtuldu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T14:41+0300
2025-06-11T14:41+0300
2025-06-11T14:41+0300
yaşam
siirt
kaza
mucize kurtuluş
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Siirt'te 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Asel, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sadece cam kesiği oluştuEvlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki Rabia Asel Dolas, dün 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek park halindeki otomobilin ön camının üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dolas, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cam kesiği nedeniyle yüzünden ve kolundan yaralanan Dolas'ın çocuk cerrahi servisinde tedavisi sürüyor.Baba mucize kurtuluşu anlattıBaba Naim Dolas, çocuğunun mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını söyledi. Bir inşatta çalıştığını anlatan Dolas, durumun iletilmesi üzerine hızla hastaneye ulaştığını belirtti.Dolas, "Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Araba orada şans eseri duruyordu. O an araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü veremezdik. Bizim de ihmalimiz var. Balkona daha donanımlı fileler takabilirdik, korkulukla yetinmeyebilirdik. Allah'a şükür şu an durumu çok iyi. Herhangi bir şeyi yok." dedi.Doktorları bile şaşırttıÇocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gizem Bolova ise çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.Çocuğun şans eseri otomobilin üzerine düştüğünü ifade eden Bolova, "Şu an çocukta bir sıkıntı gözükmüyor. Herhangi bir büyük organ hasarı, kanaması yok. 5 gün hastanede müşahede altında kalacak. Onun dışında bir sıkıntı yaşanmasa taburcu edeceğiz." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/bayramin-aci-bilancosu-trafik-kazalarinda-44-kisi-yasamini-yitirdi-1096919422.html
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siirt, kaza, mucize kurtuluş
siirt, kaza, mucize kurtuluş
Beşinci kattan düştü: 1.5 yaşındaki Asel'in mucize kurtuluşu
Siirt'te 5. kattan otomobilin üzerine düşen 1.5 yaşındaki çocuk mucize eseri kurtuldu.
Siirt'te 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Asel, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Evlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki Rabia Asel Dolas, dün 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek park halindeki otomobilin ön camının üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dolas, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cam kesiği nedeniyle yüzünden ve kolundan yaralanan Dolas'ın çocuk cerrahi servisinde tedavisi sürüyor.
Baba mucize kurtuluşu anlattı
Baba Naim Dolas, çocuğunun mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını söyledi. Bir inşatta çalıştığını anlatan Dolas, durumun iletilmesi üzerine hızla hastaneye ulaştığını belirtti.
Dolas, "Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Araba orada şans eseri duruyordu. O an araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü veremezdik. Bizim de ihmalimiz var. Balkona daha donanımlı fileler takabilirdik, korkulukla yetinmeyebilirdik. Allah'a şükür şu an durumu çok iyi. Herhangi bir şeyi yok." dedi.
Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gizem Bolova ise çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.
Çocuğun şans eseri otomobilin üzerine düştüğünü ifade eden Bolova, "Şu an çocukta bir sıkıntı gözükmüyor. Herhangi bir büyük organ hasarı, kanaması yok. 5 gün hastanede müşahede altında kalacak. Onun dışında bir sıkıntı yaşanmasa taburcu edeceğiz." diye konuştu.