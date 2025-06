https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/besinci-kattan-dustu-15-yasindaki-aselin-mucize-kurtulusu--1096949176.html

Beşinci kattan düştü: 1.5 yaşındaki Asel'in mucize kurtuluşu

Beşinci kattan düştü: 1.5 yaşındaki Asel'in mucize kurtuluşu

Sputnik Türkiye

Siirt'te 5. kattan otomobilin üzerine düşen 1.5 yaşındaki çocuk mucize eseri kurtuldu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T14:41+0300

2025-06-11T14:41+0300

2025-06-11T14:41+0300

yaşam

siirt

kaza

mucize kurtuluş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096949011_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_3dd3f8865e010593eb3b2800706aacf6.jpg

Siirt'te 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Asel, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sadece cam kesiği oluştuEvlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki Rabia Asel Dolas, dün 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek park halindeki otomobilin ön camının üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dolas, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cam kesiği nedeniyle yüzünden ve kolundan yaralanan Dolas'ın çocuk cerrahi servisinde tedavisi sürüyor.Baba mucize kurtuluşu anlattıBaba Naim Dolas, çocuğunun mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını söyledi. Bir inşatta çalıştığını anlatan Dolas, durumun iletilmesi üzerine hızla hastaneye ulaştığını belirtti.Dolas, "Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Araba orada şans eseri duruyordu. O an araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü veremezdik. Bizim de ihmalimiz var. Balkona daha donanımlı fileler takabilirdik, korkulukla yetinmeyebilirdik. Allah'a şükür şu an durumu çok iyi. Herhangi bir şeyi yok." dedi.Doktorları bile şaşırttıÇocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gizem Bolova ise çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.Çocuğun şans eseri otomobilin üzerine düştüğünü ifade eden Bolova, "Şu an çocukta bir sıkıntı gözükmüyor. Herhangi bir büyük organ hasarı, kanaması yok. 5 gün hastanede müşahede altında kalacak. Onun dışında bir sıkıntı yaşanmasa taburcu edeceğiz." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/bayramin-aci-bilancosu-trafik-kazalarinda-44-kisi-yasamini-yitirdi-1096919422.html

siirt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siirt, kaza, mucize kurtuluş