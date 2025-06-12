https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/marmara-denizi-buyukcekmece-aciklarinda-37-buyuklugunde-deprem--1096960653.html
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 8.36 km olduğunu bildirdi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T02:49+0300
2025-06-12T02:49+0300
2025-06-12T03:15+0300
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Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, 12 Haziran saat 02.33'de meydana gelen depremin 8.36 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre ise depremin büyüklüğü, 3.7, derinliği ise 7.4 kilometre olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/afad-duyurdu-kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-1096913318.html
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Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
02:49 12.06.2025 (güncellendi: 03:15 12.06.2025)
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 8.36 km olduğunu bildirdi.
Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, 12 Haziran saat 02.33'de meydana gelen depremin 8.36 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre ise depremin büyüklüğü, 3.7, derinliği ise 7.4 kilometre olduğu belirtildi.