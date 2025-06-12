https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/marmara-denizi-buyukcekmece-aciklarinda-37-buyuklugunde-deprem--1096960653.html

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 8.36 km olduğunu bildirdi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T02:49+0300

2025-06-12T02:49+0300

2025-06-12T03:15+0300

son depremler

afad

kandilli rasathanesi

büyükçekmece

marmara denizi

deprem

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Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, 12 Haziran saat 02.33'de meydana gelen depremin 8.36 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre ise depremin büyüklüğü, 3.7, derinliği ise 7.4 kilometre olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/afad-duyurdu-kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-1096913318.html

büyükçekmece

marmara denizi

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