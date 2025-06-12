https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/lubnanin-baskenti-beyrutun-guneyindeki-uc-bolgeye-saldiri-uyarisi-1096961328.html

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu ve Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T04:53+0300

2025-06-12T04:53+0300

2025-06-12T04:53+0300

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaştı.Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istedi.Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. IDF tarafından Telegram kanalında yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki Beyt Lif bölgesinde Hizbullah’a bağlı Radvan güçlerinden bir teröriste yönelik saldırı düzenleyerek onu etkisiz hale getirdi” denildi.

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