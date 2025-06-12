Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Amasra faciasında gerekçeli karar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko: 'Rusya ve Türkiye birlikte olmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yalnızlığın şairi 'Lavinia' şiiri ile tanınıyordu
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de plajlarda mayo ile dolaşmak yasaklandı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
17:38
2 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/lubnanin-baskenti-beyrutun-guneyindeki-uc-bolgeye-saldiri-uyarisi-1096961328.html
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu ve Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T04:53+0300
2025-06-12T04:53+0300
dünya
ortadoğu
lübnan
beyrut
i̇srail
hizbullah
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
i̇srail ordusu (idf)
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24872c9e1a8ce4cbe639ce73bf53e5e4.jpg
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaştı.Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istedi.Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. IDF tarafından Telegram kanalında yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki Beyt Lif bölgesinde Hizbullah’a bağlı Radvan güçlerinden bir teröriste yönelik saldırı düzenleyerek onu etkisiz hale getirdi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/israil-basini-israil-irana-yakin-zamanda-saldiri-baslatacak-1096959143.html
lübnan
beyrut
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5636f88f0d1cb3b82e2ffd7f927490f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, lübnan, beyrut, i̇srail, hizbullah, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), telegram
ortadoğu, lübnan, beyrut, i̇srail, hizbullah, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), telegram

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı

04:53 12.06.2025
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Abedal Kader Albai
Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu ve Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaştı.
Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istedi.
Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IDF tarafından Telegram kanalında yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki Beyt Lif bölgesinde Hizbullah’a bağlı Radvan güçlerinden bir teröriste yönelik saldırı düzenleyerek onu etkisiz hale getirdi” denildi.
İran ve İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
DÜNYA
İsrail basını: İsrail, İran'a yakın zamanda saldırı başlatacak
00:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала