https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/lubnanin-baskenti-beyrutun-guneyindeki-uc-bolgeye-saldiri-uyarisi-1096961328.html
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu ve Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T04:53+0300
2025-06-12T04:53+0300
2025-06-12T04:53+0300
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaştı.Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istedi.Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. IDF tarafından Telegram kanalında yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki Beyt Lif bölgesinde Hizbullah’a bağlı Radvan güçlerinden bir teröriste yönelik saldırı düzenleyerek onu etkisiz hale getirdi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/israil-basini-israil-irana-yakin-zamanda-saldiri-baslatacak-1096959143.html
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ortadoğu, lübnan, beyrut, i̇srail, hizbullah, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), telegram
ortadoğu, lübnan, beyrut, i̇srail, hizbullah, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), telegram
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı uyarısı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu ve Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaştı.
Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istedi.
Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hareketine bağlı 'Radvan' güçlerinden bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IDF tarafından Telegram kanalında yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki Beyt Lif bölgesinde Hizbullah’a bağlı Radvan güçlerinden bir teröriste yönelik saldırı düzenleyerek onu etkisiz hale getirdi” denildi.