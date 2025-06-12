https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/israil-basini-israil-irana-yakin-zamanda-saldiri-baslatacak-1096959143.html
İsrail basını: İsrail, İran'a yakın zamanda saldırı başlatacak
İsrail basını: İsrail, İran'a yakın zamanda saldırı başlatacak
Sputnik Türkiye
İsrail, İran’a yönelik bir askeri operasyon başlatmaya hazırlanıyor. İsrail basınından Kanal 14’ün haberine göre, bu gelişme, ABD’nin artan bölgesel gerilimler... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T00:19+0300
2025-06-12T00:19+0300
2025-06-12T00:19+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
saldırı
siber saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
nükleer
nükleer füze
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İsrail medyası İran'a operasyon hazırlığını duyururken, ABD Orta Doğu'daki büyükelçilik personelini kısmen tahliye etme kararı aldığını açıkladıİsrail'in İran'a yönelik askeri operasyon hazırlığı içinde olduğu, ülkenin önde gelen haber kanallarından Kanal 14 tarafından duyuruldu. Bu gelişmenin ABD'nin Irak'taki diplomatik personelini kısmen tahliye etme kararı almasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bize-saldirmak-istiyorlar-1096958847.html
i̇srail
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, saldırı, siber saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer savaş, i̇ran nükleer görüşmeleri, nükleer silah, nükleer denizaltı
İsrail basını: İsrail, İran'a yakın zamanda saldırı başlatacak
İsrail, İran’a yönelik bir askeri operasyon başlatmaya hazırlanıyor. İsrail basınından Kanal 14’ün haberine göre, bu gelişme, ABD’nin artan bölgesel gerilimler nedeniyle Irak’taki diplomatik personelinin bir kısmını tahliye etmeye başlamasıyla aynı döneme denk geldi.
İsrail medyası İran'a operasyon hazırlığını duyururken, ABD Orta Doğu'daki büyükelçilik personelini kısmen tahliye etme kararı aldığını açıkladı
İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyon hazırlığı içinde olduğu, ülkenin önde gelen haber kanallarından Kanal 14 tarafından duyuruldu. Bu gelişmenin ABD'nin Irak'taki diplomatik personelini kısmen tahliye etme kararı almasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.