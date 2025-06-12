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Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'
Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Futbolcuyu taşıyan uçağınsa İstanbul'a inmesi için Galatasaraylı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T00:34+0300
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galatasaray
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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sane’nin transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı kırmızılı kulüp "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
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Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'

00:34 12.06.2025
© AALeroy Sane
Leroy Sane - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
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Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Futbolcuyu taşıyan uçağınsa İstanbul'a inmesi için Galatasaraylı taraftarlar havalimanında beklemeye başladı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sane’nin transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı kırmızılı kulüp "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
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