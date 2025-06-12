https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/galatasaraydan-leroy-sane-aciklamasi-resmi-gorusmelere-baslanmistir-1096959403.html
Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'
Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Futbolcuyu taşıyan uçağınsa İstanbul'a inmesi için Galatasaraylı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T00:34+0300
2025-06-12T00:34+0300
2025-06-12T00:34+0300
spor
leroy sane
galatasaray
transfer
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096292032_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aa36e2ae54ac3687b1fa0c74eade0834.jpg
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sane’nin transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı kırmızılı kulüp "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096292032_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_e72a73445cf64b36264b2dd249b6c40b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leroy sane, sane, sane galatasaray, leroy sané, leroy sane kaç yaşında, galatasaray transfer, leroy sane galatasaray, sane kaç yaşında, uçak takip, leroy aziz sané, sane leroy, bayern münih, leroy sane uçak takip, kap, george gardi, gs transfer, sane uçak takip, fenerbahçe transfer, leroy sane aslen nereli, lorey sane, leroy aziz sane, aspor, mesut özil, galatasaray kap, leroy sane nereli, sane nereli, leroy sane kimdir, galatasaray transfer haberleri, fanatik, podolski, leroy sané istatistikleri,
leroy sane, sane, sane galatasaray, leroy sané, leroy sane kaç yaşında, galatasaray transfer, leroy sane galatasaray, sane kaç yaşında, uçak takip, leroy aziz sané, sane leroy, bayern münih, leroy sane uçak takip, kap, george gardi, gs transfer, sane uçak takip, fenerbahçe transfer, leroy sane aslen nereli, lorey sane, leroy aziz sane, aspor, mesut özil, galatasaray kap, leroy sane nereli, sane nereli, leroy sane kimdir, galatasaray transfer haberleri, fanatik, podolski, leroy sané istatistikleri,
Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'
Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Futbolcuyu taşıyan uçağınsa İstanbul'a inmesi için Galatasaraylı taraftarlar havalimanında beklemeye başladı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sane’nin transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı kırmızılı kulüp "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.