https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/galatasaraydan-leroy-sane-aciklamasi-resmi-gorusmelere-baslanmistir-1096959403.html

Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'

Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması: 'Resmi görüşmelere başlanmıştır'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Futbolcuyu taşıyan uçağınsa İstanbul'a inmesi için Galatasaraylı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T00:34+0300

2025-06-12T00:34+0300

2025-06-12T00:34+0300

spor

leroy sane

galatasaray

transfer

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sane’nin transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı kırmızılı kulüp "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

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