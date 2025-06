https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kumar-oynamaya-tesvik-iddiasiyla-gozaltina-alindilar-11-sosyal-medya-fenomeni-adliyede-1096976149.html

Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alındılar: 11 sosyal medya fenomeni adliyede

Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alındılar: 11 sosyal medya fenomeni adliyede

Sputnik Türkiye

Çeşitli sosyal medya platformlarında kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adliyeye sevk edildi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T12:56+0300

2025-06-12T12:56+0300

2025-06-12T12:56+0300

türki̇ye

sanal bahis

sanal para

kumar

kemal can parlak

ferit karakaya

siber suçlarla mücadele daire başkanlığı

ömer faruk karataş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg

Twitch, YouTube, İnstagram ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlere yönelik Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettikleri iddiasıyla operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adliyeye sevk edildi. Sanal devriye yakaladıSiber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.Hangi sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı?Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/nihal-candan-yeniden-yogun-bakima-alindi-29-kiloya-kadar-dustu-organ-yetmezligi-belirtileri-basladi-1096904237.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tolunay ören, eray can özkenar, ferhat can dama, kemal can parlak, ömer faruk karataş, mert kancefer, furkan burak bayrak, duru batır, necati akçay, ferit karakaya, sanal kumar, gözaltı, polis operasyon