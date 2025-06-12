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Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alındılar: 11 sosyal medya fenomeni adliyede
Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alındılar: 11 sosyal medya fenomeni adliyede
Sputnik Türkiye
Çeşitli sosyal medya platformlarında kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adliyeye sevk edildi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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Twitch, YouTube, İnstagram ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlere yönelik Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettikleri iddiasıyla operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adliyeye sevk edildi. Sanal devriye yakaladıSiber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.Hangi sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı?Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/nihal-candan-yeniden-yogun-bakima-alindi-29-kiloya-kadar-dustu-organ-yetmezligi-belirtileri-basladi-1096904237.html
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tolunay ören, eray can özkenar, ferhat can dama, kemal can parlak, ömer faruk karataş, mert kancefer, furkan burak bayrak, duru batır, necati akçay, ferit karakaya, sanal kumar, gözaltı, polis operasyon
tolunay ören, eray can özkenar, ferhat can dama, kemal can parlak, ömer faruk karataş, mert kancefer, furkan burak bayrak, duru batır, necati akçay, ferit karakaya, sanal kumar, gözaltı, polis operasyon

Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alındılar: 11 sosyal medya fenomeni adliyede

12:56 12.06.2025
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA / Arşiv
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Çeşitli sosyal medya platformlarında kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adliyeye sevk edildi.
Twitch, YouTube, İnstagram ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlere yönelik Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettikleri iddiasıyla operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adliyeye sevk edildi.

Sanal devriye yakaladı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.
Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Hangi sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı?

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.​​​​​​​
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