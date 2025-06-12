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Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest bırakıldı
Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T20:04+0300
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınları sırasında Key Drop isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını belirledi.Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri ifade edilen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nca gözaltı kararı açıklandı.Gözaltına alınan Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya, İsa Aktaş hakkında işlemler sürerken adliyeye getirilen bir sosyal medya fenomeni dahil toplam 12 fenomen hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Şüphelilerden 6'sı hakkında ayrıca 'güvence bedeli yatırmak' yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.Haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'ininse yurtdışında olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kumar-oynamaya-tesvik-iddiasiyla-gozaltina-alindilar-11-sosyal-medya-fenomeni-adliyede-1096976149.html
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twitch, kemal can parlak, ömer faruk karataş, ferit karakaya, i̇stanbul, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı
twitch, kemal can parlak, ömer faruk karataş, ferit karakaya, i̇stanbul, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı

Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest bırakıldı

20:04 12.06.2025
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Sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınları sırasında Key Drop isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını belirledi.
Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri ifade edilen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nca gözaltı kararı açıklandı.
Gözaltına alınan Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya, İsa Aktaş hakkında işlemler sürerken adliyeye getirilen bir sosyal medya fenomeni dahil toplam 12 fenomen hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Şüphelilerden 6'sı hakkında ayrıca 'güvence bedeli yatırmak' yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'ininse yurtdışında olduğu ortaya çıktı.
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alındılar: 11 sosyal medya fenomeni için savcılık tutuklama istedi
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