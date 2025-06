https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kumar-oynamaya-tesvik-iddiasiyla-gozaltina-alinan-12-sosyal-medya-fenomeni-adli-kontrolle-serbest-1096985629.html

Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest bırakıldı

Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T20:04+0300

2025-06-12T20:04+0300

2025-06-12T20:04+0300

twitch

kemal can parlak

ömer faruk karataş

ferit karakaya

i̇stanbul

siber suçlarla mücadele daire başkanlığı

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınları sırasında Key Drop isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını belirledi.Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri ifade edilen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nca gözaltı kararı açıklandı.Gözaltına alınan Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya, İsa Aktaş hakkında işlemler sürerken adliyeye getirilen bir sosyal medya fenomeni dahil toplam 12 fenomen hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Şüphelilerden 6'sı hakkında ayrıca 'güvence bedeli yatırmak' yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.Haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'ininse yurtdışında olduğu ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kumar-oynamaya-tesvik-iddiasiyla-gozaltina-alindilar-11-sosyal-medya-fenomeni-adliyede-1096976149.html

i̇stanbul

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

twitch, kemal can parlak, ömer faruk karataş, ferit karakaya, i̇stanbul, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı