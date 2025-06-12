Kripto varlık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için düzenleme

Türkiye
SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Amasra faciasında gerekçeli karar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko: 'Rusya ve Türkiye birlikte olmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yalnızlığın şairi 'Lavinia' şiiri ile tanınıyordu
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Körfez ülkelerinde halkın en az yarısı sefalet içinde’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
17:38
2 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Gaziosmanpaşa belediyesi CHP’den AK Parti’ye geçti
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Silaha erişim kolay, denetim yok: Yorgun mermi can alıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kripto-varlik-islemlerinde-uzaktan-kimlik-tespiti-icin-duzenlemeye-gidildi-1096966905.html
Kripto varlık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için düzenleme
Kripto varlık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için düzenleme
Sputnik Türkiye
Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T10:47+0300
2025-06-12T10:47+0300
ekonomi̇
kripto
hazine
mali suçlar polis gücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095370980_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21cbc40d71634e46fb0d50852a78d87a.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Uzaktan kimlik tespitiTebliğle, "sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" başlığı "sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" olarak değiştirildi.Bu kapsamda geçici olan "Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır." maddesi kalıcı hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/sahte-yatirim-siteleriyle-500-milyon-dolarlik-vurgun--1096271308.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095370980_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2ad3553b3b9f0c1606b720250b120fdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kripto, hazine, mali suçlar polis gücü
kripto, hazine, mali suçlar polis gücü

Kripto varlık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için düzenleme

10:47 12.06.2025
© AAKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
Abone ol
Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzaktan kimlik tespiti

Tebliğle, "sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" başlığı "sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" olarak değiştirildi.
Bu kapsamda geçici olan "Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır." maddesi kalıcı hale getirildi.
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
TÜRKİYE
Sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun: Parayı kripto para borsasına aktardılar
16 Mayıs, 11:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала