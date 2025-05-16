https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/sahte-yatirim-siteleriyle-500-milyon-dolarlik-vurgun--1096271308.html

Sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun

Sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun

Sputnik Türkiye

Sahte yatırım siteleri yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye 28 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Dolandırıcıların sahte paravan şirketler aracılığıyla parayı... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T11:06+0300

2025-05-16T11:06+0300

2025-05-16T11:06+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

kripto para

paravan şirket

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Yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarında yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları tespit edildi. 72 kişi gözaltına alındı. Psikolojik baskıyla ikna ettilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bazı şüphelilerin yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.Çağrı merkezlerini andıran yapılar üzerinden açık hatlar ve VoIP sistemleriyle iletişim kuran şüphelilerin, mağdurları dijital ve psikolojik yöntemlerle yönlendirdiği, düşük meblağlarla başlayan yatırımlar karşılığı kısa sürede yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle mağdurların ikna edildiği, 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin finansal analiz çalışmaları sonucunda organize suç örgütü üyelerinin sadece bireysel banka hesaplarını kullanmadıkları ortaya çıktı.Paravan şirketler aracılığıyla 500 milyon dolar parayı aktardılarŞüphelilerin, kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı, Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

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