https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/sahte-yatirim-siteleriyle-500-milyon-dolarlik-vurgun--1096271308.html
Sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun
Sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun
Sputnik Türkiye
Sahte yatırım siteleri yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye 28 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Dolandırıcıların sahte paravan şirketler aracılığıyla parayı... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T11:06+0300
2025-05-16T11:06+0300
2025-05-16T11:06+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
kripto para
paravan şirket
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Yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarında yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları tespit edildi. 72 kişi gözaltına alındı. Psikolojik baskıyla ikna ettilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bazı şüphelilerin yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.Çağrı merkezlerini andıran yapılar üzerinden açık hatlar ve VoIP sistemleriyle iletişim kuran şüphelilerin, mağdurları dijital ve psikolojik yöntemlerle yönlendirdiği, düşük meblağlarla başlayan yatırımlar karşılığı kısa sürede yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle mağdurların ikna edildiği, 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin finansal analiz çalışmaları sonucunda organize suç örgütü üyelerinin sadece bireysel banka hesaplarını kullanmadıkları ortaya çıktı.Paravan şirketler aracılığıyla 500 milyon dolar parayı aktardılarŞüphelilerin, kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı, Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/sosyal-medya-fenomeni-mekselina-ilkbahar-dolandiricilikla-suclaniyor-muge-anliyi-cileden-cikardi-1096151256.html
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dolandırıcılık, kripto para, paravan şirket
dolandırıcılık, kripto para, paravan şirket
Sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun
Sahte yatırım siteleri yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye 28 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Dolandırıcıların sahte paravan şirketler aracılığıyla parayı kripto para borsalarına aktardıkları belirlendi.
Yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarında yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları tespit edildi. 72 kişi gözaltına alındı.
Psikolojik baskıyla ikna ettiler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bazı şüphelilerin yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
Çağrı merkezlerini andıran yapılar üzerinden açık hatlar ve VoIP sistemleriyle iletişim kuran şüphelilerin, mağdurları dijital ve psikolojik yöntemlerle yönlendirdiği, düşük meblağlarla başlayan yatırımlar karşılığı kısa sürede yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle mağdurların ikna edildiği, 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin finansal analiz çalışmaları sonucunda organize suç örgütü üyelerinin sadece bireysel banka hesaplarını kullanmadıkları ortaya çıktı.
Paravan şirketler aracılığıyla 500 milyon dolar parayı aktardılar
Şüphelilerin, kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı, Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.