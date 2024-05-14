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Okullarda şiddet durmuyor: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Okullarda şiddet durmuyor: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Sputnik Türkiye
Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T13:35+0300
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bıçakla yaralama
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Söz konusu hadisenin Elazığ'da bulunan Liman Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi A.B.'nin kopya çekerken sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K.'ye yakalanması neticesinde meydana geldiği aktarıldı.Öğretmen A.K.'nin öğrencinin kağıdını alması ile başlayan tartışmada bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkararak A.K.'yi bacağından yaraladığı belirtildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/istanbulda-okul-mudurunu-olduren-yabanci-uyruklu-ogrenci-tutuklandi-1083620656.html
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elazığ, öğretmen, öğrenci, bıçak, yaralama, bıçakla yaralama, gözaltı
elazığ, öğretmen, öğrenci, bıçak, yaralama, bıçakla yaralama, gözaltı

Okullarda şiddet durmuyor: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

13:35 14.05.2024
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© İHA
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Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.
Söz konusu hadisenin Elazığ'da bulunan Liman Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi A.B.'nin kopya çekerken sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K.'ye yakalanması neticesinde meydana geldiği aktarıldı.
Öğretmen A.K.'nin öğrencinin kağıdını alması ile başlayan tartışmada bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkararak A.K.'yi bacağından yaraladığı belirtildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.
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