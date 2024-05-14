https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/okullarda-siddet-durmuyor-kopya-cekerken-yakalanan-ogrenci-ogretmenini-bicakladi-1083792155.html

Okullarda şiddet durmuyor: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Okullarda şiddet durmuyor: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Sputnik Türkiye

Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T13:35+0300

2024-05-14T13:35+0300

2024-05-14T13:35+0300

türkiye

elazığ

öğretmen

öğrenci

bıçak

yaralama

bıçakla yaralama

gözaltı

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Söz konusu hadisenin Elazığ'da bulunan Liman Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi A.B.'nin kopya çekerken sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K.'ye yakalanması neticesinde meydana geldiği aktarıldı.Öğretmen A.K.'nin öğrencinin kağıdını alması ile başlayan tartışmada bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkararak A.K.'yi bacağından yaraladığı belirtildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

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elazığ, öğretmen, öğrenci, bıçak, yaralama, bıçakla yaralama, gözaltı