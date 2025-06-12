https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/israil-suayb-ordunun-da-aralarinda-bulundugu-6-kisiyi-serbest-birakti-1096979106.html
İsrail, Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi serbest bıraktı
İsrail, Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi serbest bıraktı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 kişinin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T14:35+0300
2025-06-12T14:35+0300
2025-06-12T14:35+0300
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İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Gazze'ye yardım gemisinde bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Acar dahil toplamda 6 kişinin İsrail'den sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'de bulunan Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğü duyuruldu. Dün Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılacağı bilgisi bildirilmişti. İsrail'den yapılan yazılı açıklamada, 72 saatten uzun bir süredir gözaltında tutulan kişilerin arasında Ordu ve Acar'ın da bulunduğu aktarıldı. Bugün sınır dışı edilenlerin arasında Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu bildirildi. İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı olan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/disisleri-bakanligi-duyurdu-israil-suayb-orduyu-yarin-serbest-birakacak-1096955883.html
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i̇srail, tel aviv, dışişleri bakanlığı, madleen
i̇srail, tel aviv, dışişleri bakanlığı, madleen
İsrail, Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi serbest bıraktı
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 kişinin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü duyuruldu.
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Gazze'ye yardım gemisinde bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Acar dahil toplamda 6 kişinin İsrail'den sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'de bulunan Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğü duyuruldu.
Dün Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılacağı bilgisi bildirilmişti. İsrail'den yapılan yazılı açıklamada, 72 saatten uzun bir süredir gözaltında tutulan kişilerin arasında Ordu ve Acar'ın da bulunduğu aktarıldı.
Bugün sınır dışı edilenlerin arasında Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu bildirildi. İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı olan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği kaydedildi.