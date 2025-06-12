https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/israil-suayb-ordunun-da-aralarinda-bulundugu-6-kisiyi-serbest-birakti-1096979106.html

İsrail, Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi serbest bıraktı

İsrail, Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi serbest bıraktı

Sputnik Türkiye

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 kişinin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T14:35+0300

2025-06-12T14:35+0300

2025-06-12T14:35+0300

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dışişleri bakanlığı

madleen

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İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Gazze'ye yardım gemisinde bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Acar dahil toplamda 6 kişinin İsrail'den sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'de bulunan Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğü duyuruldu. Dün Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılacağı bilgisi bildirilmişti. İsrail'den yapılan yazılı açıklamada, 72 saatten uzun bir süredir gözaltında tutulan kişilerin arasında Ordu ve Acar'ın da bulunduğu aktarıldı. Bugün sınır dışı edilenlerin arasında Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu bildirildi. İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı olan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/disisleri-bakanligi-duyurdu-israil-suayb-orduyu-yarin-serbest-birakacak-1096955883.html

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