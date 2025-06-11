https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/disisleri-bakanligi-duyurdu-israil-suayb-orduyu-yarin-serbest-birakacak-1096955883.html

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail, Şuayb Ordu'yu yarın serbest bırakacak

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail, Şuayb Ordu'yu yarın serbest bırakacak

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun 12 Haziran'da serbest bırakılarak İsrail'den ayrılmasının... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T19:39+0300

2025-06-11T19:39+0300

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılacağını duyurdu.Filistin'e destek amacıyla deniz yoluyla Gazze ablukasını kırmaya çalışan Madleen Gemisi, İsrail askerleri tarafından baskınla Akdeniz açıklarında durdurulmuştu. Olayın ardından gemide bulunan aktivistlerden bazıları gözaltına alınmıştı.Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İsrail’de gözaltında bulunan Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılmasının öngörüldüğünü, Yasemin Açar’ın durumunun ise yakından izlendiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-disisleri-bakanligi-paylasti-madleen-gemisindeki-aktivistlerin-son-hali-ortaya-cikti-1096891777.html

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