https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/disisleri-bakanligi-duyurdu-israil-suayb-orduyu-yarin-serbest-birakacak-1096955883.html
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail, Şuayb Ordu'yu yarın serbest bırakacak
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail, Şuayb Ordu'yu yarın serbest bırakacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun 12 Haziran'da serbest bırakılarak İsrail'den ayrılmasının... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T19:39+0300
2025-06-11T19:39+0300
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filistin sorunu
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılacağını duyurdu.Filistin'e destek amacıyla deniz yoluyla Gazze ablukasını kırmaya çalışan Madleen Gemisi, İsrail askerleri tarafından baskınla Akdeniz açıklarında durdurulmuştu. Olayın ardından gemide bulunan aktivistlerden bazıları gözaltına alınmıştı.Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İsrail’de gözaltında bulunan Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılmasının öngörüldüğünü, Yasemin Açar’ın durumunun ise yakından izlendiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-disisleri-bakanligi-paylasti-madleen-gemisindeki-aktivistlerin-son-hali-ortaya-cikti-1096891777.html
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i̇srail, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin bayrağı, filistin yönetimi
i̇srail, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin bayrağı, filistin yönetimi
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail, Şuayb Ordu'yu yarın serbest bırakacak
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun 12 Haziran'da serbest bırakılarak İsrail'den ayrılmasının beklendiğini duyurdu. Tel Aviv Büyükelçiliği'nin, Ordu ve avukatlarıyla teması sürdürürken, bir diğer Türk vatandaşı Yasemin Açar'ın durumunun da yakından takip edildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılacağını duyurdu.
Filistin'e destek amacıyla deniz yoluyla Gazze ablukasını kırmaya çalışan Madleen Gemisi, İsrail askerleri tarafından baskınla Akdeniz açıklarında durdurulmuştu. Olayın ardından gemide bulunan aktivistlerden bazıları gözaltına alınmıştı.
Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İsrail’de gözaltında bulunan Şuayb Ordu’nun 12 Haziran’da serbest bırakılmasının öngörüldüğünü, Yasemin Açar’ın durumunun ise yakından izlendiğini bildirdi.