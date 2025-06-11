Gölde 'Lamborghini' sürdü: Sürat tekneleri lüks otomobile dönüştü

"Burada sadece tekne turu vardı, insanlar su sporları istedi. Biz de ilk aşamada buraya jet ski gideceğini düşündük. Antalya'dan 2 jet ski getirdik ama ilgi fazla olduğu için yetmedi. Daha sonra sayısını 5'e yükselttik. Daha sonra aklıma jet car geldi. Devrilme riski yok, aileler rahat bir şekilde gezebiliyor. İlgi görünce bir tane daha sipariş verdim."