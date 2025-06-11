https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/golde-lamborghini-surdu-surat-tekneleri-luks-otomobile-donustu--1096929421.html
Gölde 'Lamborghini' sürdü: Sürat tekneleri lüks otomobile dönüştü
Gölde 'Lamborghini' sürdü: Sürat tekneleri lüks otomobile dönüştü
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'nü ziyaret eden misafirler, teknelerin yanı sıra sürat motorlarıyla güzel manzaranın keyfini çıkarıyor... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T08:12+0300
2025-06-11T08:12+0300
2025-06-11T08:19+0300
yaşam
lamborghini
diyarbakır
dicle
dicle nehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096929790_0:16:780:455_1920x0_80_0_0_24e32c34317bcfc8f063602ef3366cc8.jpg
Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gelen ziyaretçiler, tekneyle gezip tarihi mekanları keşfetmenin yanı sıra jet ski ile lüks otomobil görünümlü sürat teknesine de ilgi gösteriyor. İşletmeci Onur Kılıç, ilçeye tekne getirdikleri zaman misafirlerin ilgisini çektiğini belirterek zamanla farklı alternatifler üzerine çalıştıklarını kaydetti.Baraj gölüne daha sonra hız motoru olan jet ski getirdiklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:Turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin su sporlarına ilgi gösterdiğini anlatan Kılıç, "Deniz motorunu görenler çok şaşırıyor. 'Deniz arabası, Lamborghini, yüzen araba' diyorlar. Fotoğraf çekmek isteyenler oluyor. Binmek için sıraya giriyorlar. Deniz motorunun suya zararı olmuyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/survivor-all-stardason-finalist-belli-oldu-hedef-istanbuldaki-buyuk-final-1096928750.html
diyarbakır
dicle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096929790_78:0:703:469_1920x0_80_0_0_84c5d88bb3ef62d7817439b0cf429a09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lamborghini, diyarbakır, dicle, dicle nehri
lamborghini, diyarbakır, dicle, dicle nehri
Gölde 'Lamborghini' sürdü: Sürat tekneleri lüks otomobile dönüştü
08:12 11.06.2025 (güncellendi: 08:19 11.06.2025)
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'nü ziyaret eden misafirler, teknelerin yanı sıra sürat motorlarıyla güzel manzaranın keyfini çıkarıyor. Ziyaretçilerin ilgisini çekmek isteyen işletmeciler sürat motorlarına lüks araç görüntüsü vererek modifiye etti.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gelen ziyaretçiler, tekneyle gezip tarihi mekanları keşfetmenin yanı sıra jet ski ile lüks otomobil görünümlü sürat teknesine de ilgi gösteriyor. İşletmeci Onur Kılıç, ilçeye tekne getirdikleri zaman misafirlerin ilgisini çektiğini belirterek zamanla farklı alternatifler üzerine çalıştıklarını kaydetti.
Baraj gölüne daha sonra hız motoru olan jet ski getirdiklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:
"Burada sadece tekne turu vardı, insanlar su sporları istedi. Biz de ilk aşamada buraya jet ski gideceğini düşündük. Antalya'dan 2 jet ski getirdik ama ilgi fazla olduğu için yetmedi. Daha sonra sayısını 5'e yükselttik. Daha sonra aklıma jet car geldi. Devrilme riski yok, aileler rahat bir şekilde gezebiliyor. İlgi görünce bir tane daha sipariş verdim."
Turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin su sporlarına ilgi gösterdiğini anlatan Kılıç, "Deniz motorunu görenler çok şaşırıyor. 'Deniz arabası, Lamborghini, yüzen araba' diyorlar. Fotoğraf çekmek isteyenler oluyor. Binmek için sıraya giriyorlar. Deniz motorunun suya zararı olmuyor" ifadelerini kullandı.