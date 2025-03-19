https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-ibb-baskanina-bu-zamana-kadar-kac-dava-ve-sorusturma-acildi-1094650141.html

Ekrem İmamoğlu gözaltında: İBB Başkanı'na bu zamana kadar kaç dava ve soruşturma açıldı?

Ekrem İmamoğlu gözaltında: İBB Başkanı'na bu zamana kadar kaç dava ve soruşturma açıldı?

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. “Suç örgütü kurmak, rüşvet, dolandırıcılık ve terör örgütüne yardım” gibi... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T11:55+0300

2025-03-19T11:55+0300

2025-03-19T11:55+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

soruşturma

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

gözaltı

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

son dakika

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 84’e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, “suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturma yürüttüğünü duyurdu.Ayrıca, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma açıldığı belirtildi.Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve şarkıcı Ercan Saatçi de bulunuyor. Operasyon kapsamında 22 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.İmamoğlu’na açılan davalar ve soruşturmalarEkrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, hakkında daha önce açılan davaları da yeniden gündeme taşıdı. İşte İmamoğlu hakkında yürütülen önemli davalar ve soruşturmalar:1. YSK üyelerine hakaret davası: 'Ahmak davası'İmamoğlu, 4 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demiş ve bu sözleri nedeniyle YSK üyeleri suç duyurusunda bulunmuştu.İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022’de İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırdı. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. Eğer onanırsa, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı düşecek ve siyasi yasağı başlayacak.2. Beylikdüzü ihale davası: 3 ila 7 yıl hapis istemiİmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 2015’te bir ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla açılan dava Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.Savcılık, ihalenin kamuya 250 bin TL zarara uğrattığını öne sürerek, İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.Son duruşma 31 Mayıs 2024’te yapıldı. Mahkeme, bilirkişi raporları arasındaki tutarsızlık nedeniyle yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi.3. Usulsüz harcama soruşturması: 5 milyar TL iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin düzenlediği sanatsal etkinliklerde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.AKP’li belediye meclis üyesi Meryem Karaköse, organizasyonlar için ayrılan bütçenin 5 milyar TL’yi aştığını öne sürdü. İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli yürütülen soruşturmanın, Beykoz Belediyesi’ni de kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.İmamoğlu, bu iddialara tepki göstererek, "Bu süreç tamamen siyasi bir yargı tacizidir" açıklamasında bulundu.4. Akın Gürlek hakkında açıklamaları: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiİmamoğlu’nun, 20 Ocak 2025’te bir panelde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef aldığı iddiasıyla hakkında yeni bir soruşturma açıldı.Savcılık, “tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.İddianamede, Başsavcı Gürlek “mağdur” sıfatıyla yer aldı.5. İmamoğlu’nun diploması iptal edildiİstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan inceleme sonucunda İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etti.Başsavcılık, İmamoğlu’nun üniversite diploması hakkında da yeni bir soruşturma başlattı. Diplomanın iptal edilmesi, İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-bahceliden-ilk-aciklama-kimse-dokunulamaz-degildir-1094647108.html

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