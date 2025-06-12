https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistandaki-ucak-faciasi-sonrasi-son-kazalar-tekrar-gundemde-1096982361.html
Hindistan'daki uçak faciası sonrası son kazalar tekrar gündemde
Hindistan'daki uçak faciası sonrası son kazalar tekrar gündemde
Sputnik Türkiye
Hindistan’da 242 kişinin bulunduğu Air India uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi, dünya genelindeki benzer kazaları ve Boeing 787-8 Dreamliner modelinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T17:33+0300
2025-06-12T17:33+0300
2025-06-12T17:39+0300
dünya
hindistan
uçak
kaza
uçak kazası
sardar vallabhbhai patel
air india
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Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Air India 171 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. "Boeing 787-8 Dreamliner" model uçağın içinde toplam 242 kişi bulunuyordu.Şimdiye kadar 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldıIndia Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, kazada 204 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ancak, ölen ve yaralananların yalnızca uçakta mı yoksa yerleşim alanlarında da can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.Dünyada art arda uçak kazalarıKazayla birlikte, son bir yıl içinde dünya genelinde yaşanan benzer uçak felaketleri yeniden hatırlandı:2024'ün son yarısında büyük kazalar meydana geldiBoeing 787-8 Dreamliner kazada i̇lk kez can aldıHindistan’daki kaza, Boeing 787-8 Dreamliner modelinin ölümle sonuçlanan ilk kazası olarak kayıtlara geçti. Ancak daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Boeing hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html
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hindistan, uçak, kaza, uçak kazası, sardar vallabhbhai patel, air india
hindistan, uçak, kaza, uçak kazası, sardar vallabhbhai patel, air india
Hindistan'daki uçak faciası sonrası son kazalar tekrar gündemde
17:33 12.06.2025 (güncellendi: 17:39 12.06.2025)
Hindistan’da 242 kişinin bulunduğu Air India uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi, dünya genelindeki benzer kazaları ve Boeing 787-8 Dreamliner modelinin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Kazada 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Air India 171 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. "Boeing 787-8 Dreamliner" model uçağın içinde toplam 242 kişi bulunuyordu.
Şimdiye kadar 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
India Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, kazada 204 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ancak, ölen ve yaralananların yalnızca uçakta mı yoksa yerleşim alanlarında da can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Dünyada art arda uçak kazaları
Kazayla birlikte, son bir yıl içinde dünya genelinde yaşanan benzer uçak felaketleri yeniden hatırlandı:
29 Ocak
’ta ABD’de 64 kişiyi taşıyan American Airlines uçağı
ile bir helikopter
çarpıştı; kurtulan olmadı. Aynı gün Güney Sudan
’da bir uçak düştü, 20 kişi hayatını kaybetti.
17 Mart
’ta Honduras
’ta bir uçak denize düştü, 12 kişi öldü
.
22 Mayıs
’ta ABD'nin San Diego
kentinde, Cessna 550
tipi bir uçak yerleşim alanına düştü, 6 kişi öldü
.
2024'ün son yarısında büyük kazalar meydana geldi
25 Aralık 2024’te
, Azerbaycan Havayolları’na ait bir uçak Aktau
yakınlarında düştü, 38 kişi hayatını kaybetti
. Uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi
tarafından vurulmuş olabileceği öne sürüldü.
29 Aralık
’ta Güney Kore’de iniş takımları açılmayan uçak 179 kişinin ölümüne
yol açtı.
9 Ağustos
’ta Brezilya’da bir uçak yerleşim yerine düştü
, 62 kişi öldü
.
24 Temmuz
’da Nepal’de bir uçak kalkış sırasında kaydı, 18 kişi yaşamını yitirdi
.
Boeing 787-8 Dreamliner kazada i̇lk kez can aldı
Hindistan’daki kaza, Boeing 787-8 Dreamliner modelinin ölümle sonuçlanan ilk kazası olarak kayıtlara geçti. Ancak daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Boeing hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı.