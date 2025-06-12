https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistandaki-ucak-faciasi-sonrasi-son-kazalar-tekrar-gundemde-1096982361.html

Hindistan'daki uçak faciası sonrası son kazalar tekrar gündemde

Hindistan'daki uçak faciası sonrası son kazalar tekrar gündemde

Sputnik Türkiye

Hindistan’da 242 kişinin bulunduğu Air India uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi, dünya genelindeki benzer kazaları ve Boeing 787-8 Dreamliner modelinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T17:33+0300

2025-06-12T17:33+0300

2025-06-12T17:39+0300

dünya

hindistan

uçak

kaza

uçak kazası

sardar vallabhbhai patel

air india

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Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Air India 171 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. "Boeing 787-8 Dreamliner" model uçağın içinde toplam 242 kişi bulunuyordu.Şimdiye kadar 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldıIndia Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, kazada 204 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ancak, ölen ve yaralananların yalnızca uçakta mı yoksa yerleşim alanlarında da can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.Dünyada art arda uçak kazalarıKazayla birlikte, son bir yıl içinde dünya genelinde yaşanan benzer uçak felaketleri yeniden hatırlandı:2024'ün son yarısında büyük kazalar meydana geldiBoeing 787-8 Dreamliner kazada i̇lk kez can aldıHindistan’daki kaza, Boeing 787-8 Dreamliner modelinin ölümle sonuçlanan ilk kazası olarak kayıtlara geçti. Ancak daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Boeing hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html

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hindistan, uçak, kaza, uçak kazası, sardar vallabhbhai patel, air india