https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/gece-yarisi-deprem-panigi-binlerce-telefon-ayni-anda-caldi-afad-uyardi-1096978656.html
Gece yarısı deprem paniği: Binlerce telefon aynı anda çaldı, AFAD uyardı
Gece yarısı deprem paniği: Binlerce telefon aynı anda çaldı, AFAD uyardı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul’da hafif şekilde hissedildi. Bazı mobil uygulamaların 4.7 büyüklüğünde yanlış alarm vermesi... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T14:39+0300
2025-06-12T14:39+0300
2025-06-12T14:39+0300
türki̇ye
afad
i̇stanbul depremi
bildirim
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İstanbul’da gece saatlerinde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem, sadece yer sarsıntısıyla değil, mobil bir uygulamanın abartılı uyarısıyla gündeme oturdu. Özellikle bazı mobil deprem uygulamaları, depremi 4.7 büyüklüğünde bildirince, binlerce kişi aynı anda çalan alarm sesiyle uykusundan fırladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 02.33’te Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında meydana geldi ve büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.Sosyal medyada i̇lk sıraya taşındıYanlış alarm nedeniyle yaşanan panik, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Binlerce kişi yaşadıkları ani uyanma ve korku anlarını paylaşırken, uygulamanın güvenilirliği yeniden tartışma konusu oldu.AFAD’dan uyarıYanlış bilgilendirmeye tepki gösteren AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Son zamanlarda, bazı dijital uygulamalar üzerinden gerçeği yansıtmayan deprem büyüklükleri paylaşılarak, vatandaşlarımız korku ve paniğe sevk edilmektedir.Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındadır."AFAD açıklamasında, Türkiye genelinde 1200’den fazla deprem gözlem istasyonu ile 24 saat boyunca yer hareketlerinin izlendiği belirtildi. Açıklamada şu hatırlatma da yapıldı:"Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/son-15-ayda-bin-250-deprem-meydana-geldi-guncel-diri-fay-haritasinda-gorunmeyen-tehlike-1096970935.html
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afad, i̇stanbul depremi, bildirim
afad, i̇stanbul depremi, bildirim
Gece yarısı deprem paniği: Binlerce telefon aynı anda çaldı, AFAD uyardı
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul’da hafif şekilde hissedildi. Bazı mobil uygulamaların 4.7 büyüklüğünde yanlış alarm vermesi, binlerce kişinin gece yarısı telefon alarmlarıyla uyanmasına ve panik yaşamasına neden oldu. AFAD, yetkisiz uygulamalar konusunda uyardı.
İstanbul’da gece saatlerinde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem, sadece yer sarsıntısıyla değil, mobil bir uygulamanın abartılı uyarısıyla gündeme oturdu. Özellikle bazı mobil deprem uygulamaları, depremi 4.7 büyüklüğünde bildirince, binlerce kişi aynı anda çalan alarm sesiyle uykusundan fırladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 02.33’te Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında meydana geldi ve büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.
Sosyal medyada i̇lk sıraya taşındı
Yanlış alarm nedeniyle yaşanan panik, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Binlerce kişi yaşadıkları ani uyanma ve korku anlarını paylaşırken, uygulamanın güvenilirliği yeniden tartışma konusu oldu.
Yanlış bilgilendirmeye tepki gösteren AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Son zamanlarda, bazı dijital uygulamalar üzerinden gerçeği yansıtmayan deprem büyüklükleri paylaşılarak, vatandaşlarımız korku ve paniğe sevk edilmektedir.
Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındadır."
AFAD açıklamasında, Türkiye genelinde 1200’den fazla deprem gözlem istasyonu ile 24 saat boyunca yer hareketlerinin izlendiği belirtildi. Açıklamada şu hatırlatma da yapıldı:
"Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz."