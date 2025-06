https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/galatasaray-konstanteliasi-transfer-listesine-aldi-yehova-sahidi-olan-oyuncu-inanci-geregi-ilac-1096959520.html

Galatasaray, Konstantelias’ı transfer listesine aldı: Yehova Şahidi olan oyuncu inancı gereği ilaç kullanmıyor

Galatasaray, Konstantelias'ı transfer listesine aldı: Yehova Şahidi olan oyuncu inancı gereği ilaç kullanmıyor

Galatasaray, Mertens'in yerine takviye planları yaparken on numara pozisyonu için PAOK'lu Giannis Konstantelias'ı gündemine aldı.

Galatasaray, on numara bölgesi için PAOK’un 22 yaşındaki yıldızı Giannis Konstantelias’ı transfer listesine aldı.Belçikalı orta saha oyuncusu Mertens'in ayrılığının ardından Yunanistan Ligi'ndeki oyuncu için sarı kırmızılı ekibin çalışmalara başladığı iddia edildi. Habertürk'ün aktardığına göre; 2003 doğumlu Konstantelias’ın Yehova Şahidi olması ve tedaviye karşı tutumunun transfer sürecinde engel teşkil ettiği ifade edildi.Yehova Şahidi nedir?19. yüzyılın sonlarında ABD'de ortaya çıkan Yehova Şahitleri, Hristiyanlık temelli ancak geleneksel Hristiyan doktrinlerinden önemli ölçüde ayrılan bir dini grup olarak tanınır. Merkezi ABD’nin New York eyaletinde bulunan bu topluluk, 'Watch Tower Bible and Tract Society' (Gözetleme Kulesi Kutsal Kitap ve Risale Derneği) aracılığıyla faaliyet gösterir.Yehova Şahitleri'nin temel inançları nedir?

