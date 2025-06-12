https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/galatasaray-konstanteliasi-transfer-listesine-aldi-yehova-sahidi-olan-oyuncu-inanci-geregi-ilac-1096959520.html
Galatasaray, Konstantelias’ı transfer listesine aldı: Yehova Şahidi olan oyuncu inancı gereği ilaç kullanmıyor
Galatasaray, Konstantelias’ı transfer listesine aldı: Yehova Şahidi olan oyuncu inancı gereği ilaç kullanmıyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Mertens'in yerine takviye planları yaparken on numara pozisyonu için PAOK’lu Giannis Konstantelias’ı gündemine aldı. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T00:51+0300
2025-06-12T00:51+0300
2025-06-12T00:52+0300
spor
galatasaray
yehova'nın şahitleri
din
din adamı
din görevlisi
din dersi
din özgürlüğü
ilaç
ilaç sektörü
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Galatasaray, on numara bölgesi için PAOK’un 22 yaşındaki yıldızı Giannis Konstantelias’ı transfer listesine aldı.Belçikalı orta saha oyuncusu Mertens'in ayrılığının ardından Yunanistan Ligi'ndeki oyuncu için sarı kırmızılı ekibin çalışmalara başladığı iddia edildi. Habertürk'ün aktardığına göre; 2003 doğumlu Konstantelias’ın Yehova Şahidi olması ve tedaviye karşı tutumunun transfer sürecinde engel teşkil ettiği ifade edildi.Yehova Şahidi nedir?19. yüzyılın sonlarında ABD'de ortaya çıkan Yehova Şahitleri, Hristiyanlık temelli ancak geleneksel Hristiyan doktrinlerinden önemli ölçüde ayrılan bir dini grup olarak tanınır. Merkezi ABD’nin New York eyaletinde bulunan bu topluluk, 'Watch Tower Bible and Tract Society' (Gözetleme Kulesi Kutsal Kitap ve Risale Derneği) aracılığıyla faaliyet gösterir.Yehova Şahitleri'nin temel inançları nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/galatasaraydan-leroy-sane-aciklamasi-resmi-gorusmelere-baslanmistir-1096959403.html
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galatasaray, yehova'nın şahitleri, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü, ilaç, ilaç sektörü, kan, kan testi, kan bağışı, kan testi, kan tahlili, kan davası, kan örneği
galatasaray, yehova'nın şahitleri, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü, ilaç, ilaç sektörü, kan, kan testi, kan bağışı, kan testi, kan tahlili, kan davası, kan örneği
Galatasaray, Konstantelias’ı transfer listesine aldı: Yehova Şahidi olan oyuncu inancı gereği ilaç kullanmıyor
00:51 12.06.2025 (güncellendi: 00:52 12.06.2025)
Galatasaray, Mertens'in yerine takviye planları yaparken on numara pozisyonu için PAOK’lu Giannis Konstantelias’ı gündemine aldı. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun Yehova Şahidi olması ve tedaviye karşı tutumunun transfer sürecinde engel teşkil ettiği açıklandı.
Galatasaray, on numara bölgesi için PAOK’un 22 yaşındaki yıldızı Giannis Konstantelias’ı transfer listesine aldı.
Belçikalı orta saha oyuncusu Mertens'in ayrılığının ardından Yunanistan Ligi'ndeki oyuncu için sarı kırmızılı ekibin çalışmalara başladığı iddia edildi. Habertürk'ün aktardığına göre; 2003 doğumlu Konstantelias’ın Yehova Şahidi olması ve tedaviye karşı tutumunun transfer sürecinde engel teşkil ettiği ifade edildi.
19. yüzyılın sonlarında ABD'de ortaya çıkan Yehova Şahitleri, Hristiyanlık temelli ancak geleneksel Hristiyan doktrinlerinden önemli ölçüde ayrılan bir dini grup olarak tanınır. Merkezi ABD’nin New York eyaletinde bulunan bu topluluk, 'Watch Tower Bible and Tract Society' (Gözetleme Kulesi Kutsal Kitap ve Risale Derneği) aracılığıyla faaliyet gösterir.
Yehova Şahitleri'nin temel inançları nedir?
Sadece Yehova'ya (Tanrı)
tapılır, İsa Mesih ise Tanrı’nın oğlu ve onun elçisi olarak görülür.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan geleneksel Hristiyan üçlemesi
kabul edilmez.
Tanrı kötüleri sonsuza kadar cezalandırmaz, ölüm 'bilinçsizlik hali'
olarak bilinir.
Tarafsız kalmak adına oy kullanmaz, askerlik yapmazlar, siyasi ve askeri hiçbir yapıya katılmazlar.
Kutsal Kitap’taki bazı ayetleri referans alarak kan naklini ve ilaç kullanmayı
reddederler.
Kapı kapı dolaşarak inançlarını anlatmalarıyla bilinirler.
Bayram ve doğum günü kutlamazlar.