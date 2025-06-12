Emeklinin gözü temmuz zammında, eli promosyonda: Bankalar yarışta, maaş promosyonları yükselecek mi?

“Özellikle 2025 ilk yarıyılı yüzde 16 ile yüzde 17 arasında enflasyon farkı olduğunu düşünürsek sahada bulunan bir kamu bankası 12 bin TL promosyona 15 bin TL ek ödemeyle birlikte toplam 27 bin TL’ye varan ödeme yapıyor. Bu tutara enflasyon oranı üzerinden bir hesap yaparsak promosyonlar 31 bin 500 TL’ye ulaşacaktır.

Hatta yıl sonu enflasyonunu tahmini yüzde 29 olarak kabul edersek 35 bin TL seviyelerine bile çıkabilir.”