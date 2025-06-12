https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/emeklinin-gozu-temmuz-zamminda-eli-promosyonda-bankalar-yarista-maas-promosyonlari-yukselecek-mi-1096963321.html
Emeklinin gözü temmuz zammında, eli promosyonda: Bankalar yarışta, maaş promosyonları yükselecek mi?
Emeklinin gözü temmuz zammında, eli promosyonda: Bankalar yarışta, maaş promosyonları yükselecek mi?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli temmuz zammını beklerken banka promosyonlarını da araştırıyor. Uzmanlara göre promosyon ödemeleri temmuz sonrası artabilir. Peki en yüksek promosyon ne kadar olabilir?
2025-06-12T08:15+0300
2025-06-12T08:15+0300
2025-06-12T08:21+0300
yaşam
emekli maaş zam oranı
maaş promosyonu
emekli maaş promosyonu
banka promosyonu
emekli banka promosyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 5 aylık zam farkı yüzde 15,09 olarak kesinleşti. TÜİK’in temmuz başında açıklayacağı haziran enflasyonu ile birlikte maaşlara yapılacak toplam zam oranı netleşmiş olacak. Zamla beraber bankaların emekli maaşlarına getirdiği promosyonlarda yükselecek. Emekliler banka banka geziyorTemmuz ayı yaklaşırken, promosyon anlaşması sona eren ya da daha yüksek teklifleri değerlendirmek isteyen emekliler bankaların yolunu tutuyor. Promosyonlar, emekli maaşına göre farklılık gösteriyor.En yüksek promosyon 27 bin lirayı bulduÖzel bankalar, emeklilere 25 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sunarken kamu bankalarından biri, 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL’ye kadar ek ödeme ile toplamda 27 bin TL’ye varan ödeme yapıyor. Bu kampanyanın bitiş tarihi 30 Haziran olarak açıklandı.Temmuz sonrası promosyon ne kadar olur?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede temmuz zammı sonrası promosyonların artabileceğini belirtti. Yılmaz, “Evet, artırılacağı kanaatindeyim. Çünkü 16,5 milyon emekli demek ciddi bir banka müşteri portföyü demektir. Sadece bunu emekli maaşı olarak değerlendirmemek gerekli. Bankalar için pazarlanacak olan ürün gamında hazır bir müşteri portföyü özellikle reklam ve pazarlama maliyetlerini ciddi anlamda düşürmektedir. Ayrıca finansal piyasalarda çeşitli enstrümanlar kullanılarak bankacılık sektörü paradan para kazanmaktadır,” dedi.Yılmaz ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:Promosyon tablosu: Maaşa göre değişiyorBankaların emekli maaşı aralığına göre sunduğu promosyon ödemeleri şöyle:Bankaların yeni zam oranlarını dikkate alarak temmuz sonrasında promosyonları güncellemesi bekleniyor. Emekliler için promosyon fırsatlarını takip etmek, ek gelir açısından büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/sosyal-guvenlik-uzmani-isa-karakas-duyurdu-asgari-ucrete-zam-gelecek-mi-1096952785.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
banka promosyon tahmini, temmuz promosyon tutarı, banka promosyon kampanyası temmuz, kamu bankası promosyonu tahmini
banka promosyon tahmini, temmuz promosyon tutarı, banka promosyon kampanyası temmuz, kamu bankası promosyonu tahmini
Emeklinin gözü temmuz zammında, eli promosyonda: Bankalar yarışta, maaş promosyonları yükselecek mi?
08:15 12.06.2025 (güncellendi: 08:21 12.06.2025)
Milyonlarca emekli, temmuz ayında açıklanacak zam oranını beklerken, banka promosyonları için de arayışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuzun ilk haftasında açıklayacağı enflasyon verisiyle birlikte zam oranı netleşecek. Emekliler, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini de yakından takip ediyor. Uzmanlardan tahminler geldi.
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 5 aylık zam farkı yüzde 15,09 olarak kesinleşti. TÜİK’in temmuz başında açıklayacağı haziran enflasyonu ile birlikte maaşlara yapılacak toplam zam oranı netleşmiş olacak. Zamla beraber bankaların emekli maaşlarına getirdiği promosyonlarda yükselecek.
Emekliler banka banka geziyor
Temmuz ayı yaklaşırken, promosyon anlaşması sona eren ya da daha yüksek teklifleri değerlendirmek isteyen emekliler bankaların yolunu tutuyor. Promosyonlar, emekli maaşına göre farklılık gösteriyor.
En yüksek promosyon 27 bin lirayı buldu
Özel bankalar, emeklilere 25 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sunarken kamu bankalarından biri, 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL’ye kadar ek ödeme ile toplamda 27 bin TL’ye varan ödeme yapıyor. Bu kampanyanın bitiş tarihi 30 Haziran olarak açıklandı.
Temmuz sonrası promosyon ne kadar olur?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede temmuz zammı sonrası promosyonların artabileceğini belirtti. Yılmaz, “Evet, artırılacağı kanaatindeyim. Çünkü 16,5 milyon emekli demek ciddi bir banka müşteri portföyü demektir. Sadece bunu emekli maaşı olarak değerlendirmemek gerekli. Bankalar için pazarlanacak olan ürün gamında hazır bir müşteri portföyü özellikle reklam ve pazarlama maliyetlerini ciddi anlamda düşürmektedir. Ayrıca finansal piyasalarda çeşitli enstrümanlar kullanılarak bankacılık sektörü paradan para kazanmaktadır,” dedi.
Yılmaz ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:
“Özellikle 2025 ilk yarıyılı yüzde 16 ile yüzde 17 arasında enflasyon farkı olduğunu düşünürsek sahada bulunan bir kamu bankası 12 bin TL promosyona 15 bin TL ek ödemeyle birlikte toplam 27 bin TL’ye varan ödeme yapıyor. Bu tutara enflasyon oranı üzerinden bir hesap yaparsak promosyonlar 31 bin 500 TL’ye ulaşacaktır.
Hatta yıl sonu enflasyonunu tahmini yüzde 29 olarak kabul edersek 35 bin TL seviyelerine bile çıkabilir.”
Promosyon tablosu: Maaşa göre değişiyor
Bankaların emekli maaşı aralığına göre sunduğu promosyon ödemeleri şöyle:
10.000 TL’ye kadar olanlara (hariç)
: 3 yıl için toplam 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası (hariç)
: 3 yıl için toplam 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası (hariç)
: 3 yıl için toplam 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri
: 3 yıl için toplam 12.000 TL
Bankaların yeni zam oranlarını dikkate alarak temmuz sonrasında promosyonları güncellemesi bekleniyor. Emekliler için promosyon fırsatlarını takip etmek, ek gelir açısından büyük önem taşıyor.